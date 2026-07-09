El Pafos detiene la salida de Diaby del Elche a Chipre

La actualidad de mercado del Elche, sin caras nuevas todavía para la temporada 2025-2026, viene marcada también por una "operación salida" en la que el trabajo principal de la dirección deportiva franjiverde está encaminado a encontrar acomodo a los futbolistas con los que ni Martín Anselmi ni la entidad cuentan de cara al futuro cercano.

Uno de ellos es el central Bambo Diaby, que no inició el trabajo de pretemporada, al encontrarse perfilando su salida, en su caso al Pafos chipriota. Una operación que, en principio, estaba acordada entre todas las partes y que no ha cristalizado, según ha comunicado la prensa de aquel país, porque el defensa catalán no ha superado la revisión médica habitual previa a cada fichaje. Por su parte, desde el entorno del jugador se ofrece otra versión, la de la no aceptación de las condiciones económicas inicialmente pactadas en el acuerdo.

Se le sigue buscando salida

Tras frustrarse su salida a Chipre, Diaby se pondrá a las órdenes de Anselmi hasta que aparezca otra salida profesional de su agrado. Los problemas físicos han sido un quebradero de cabeza para el jugador durante el año y medio que ha lucido la franja verde, entre la temporada 2024-2025 y hasta el mes de enero de la pasada.

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Bambo Diaby, sobre el césped de Riazor, celebra el ascenso del Elche a Primera División. / ECF

Diaby aterrizó en el Elche con el pie derecho, desplegando un poderío físico que le auguraban ser una pieza importante en Segunda División. Sin embargo, con el paso de los meses y la reiteración de pequeñas lesiones, el central fue perdiendo protagonismo, hasta el punto de acabar participando en 22 partidos de liga. El curso pasado, en Primera, su protagonismo se redujo y fue cedido al Granada, de la categoría de plata, para la segunda vuelta, donde únicamente jugó ocho encuentros.