Affengruber y el Elche: renovación o traspaso

La relación entre David Affengruber y el Elche empezó con la más absoluta discreción y, casi dos años después y pese al ruido que han generado las sobresalientes actuaciones del central, tanto en Segunda como en Primera División, continúa por el mismo camino. El club franjiverde ha tenido la suerte de dar con un futbolista excepcional y con una persona que, si no lo es, al menos aparenta la transmisión de valores más que positivos, entre ellos el respeto y la lealtad.

Sin embargo, el mundo del fútbol se mueve entre esos mismos valores y otros en los que la economía manda, en ambas direcciones, así como el ansia por prosperar, competir, ser mejor. En ese camino se encuentra Affengruber, que a sus 25 años se encuentra, este verano, en una situación claramente de poder: termina contrato el próximo mes de junio y es libre para decidir su futuro. Sea el que sea.

Affengruber, en la grada del estadio Martínez Valero / Áxel Álvarez

No le faltan pretendientes al austriaco, en una edad ideal tanto para afrontar un importante traspaso para hacerse con sus servicios como para esperar un año y ficharlo gratis. Tendría 26 primaveras, dos de experiencia en la máxima categoría española y todavía mucho recorrido por delante. Eso, en principio, jugaría en contra de la posición del Elche... si no fuera por esos valores que transmite el jugador y que mantienen la puerta abierta a una posible entente en la negociación de su ampliación de contrato.

¿Renovación posible?

Ahí, Christian Bragarnik y el Elche tendrían que rascarse el bolsillo. Apostar de verdad por un futbolista con pinta de jugador franquicia, tanto a nivel de rendimiento como de liderazgo en el vestuario. Revalorizarlo y jugar con los tiempos. No es lo mismo sentarse en la mesa a negociar un traspaso por el Affengruber que acaba contrato en meses que hacerlo por el Affengruber que tiene una vinculación de larga duración contigo y una ficha acorde a esta apuesta.

Este verano, la lógica indica que Affengruber debería salir traspasado rumbo a un club teóricamente con miras más altas que el Elche. Y que, de paso, le mejore sus condiciones contractuales. Entrando en comparaciones, su compatriota Kevin Danso, titular por delante de él en la selección (cierto), le costó hace solo un año 25 millones de euros al Tottenham inglés, procedente del Lens francés. Cualquier cifra por debajo de los dos dígitos en el caso del franjiverde sonaría a pérdida de oportunidad de mercado. De renunciar a un pelotazo. Por eso, quizás, la mejor solución para todos sería la renovación y posterior venta. La ideal.

Para ello, toca apostar de verdad por Affengruber. Convencerle de que va a ser importante en tu proyecto, mientras permanezca en el mismo, y de que va a tener facilidades en el momento de su salida. No aceptar cualquier cantidad ahora si esta puede ser sustancialmente mayor dentro de unas semanas, meses o la próxima temporada. El jugador, de vacaciones después de su gran año en el Elche y de su Mundial en blanco, ya ha lanzado el mensaje de que estaría encantado de continuar en el club. Quiere volver a ver a sus compañeros, a entrenar y a enfundarse la franjiverde.

El defensa austriaco David Affengruber antes del partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria, este lunes en Arlington, Texas. EFE/Mariscal / Mariscal/EFE

De hablar de traspaso, ni media palabra. No lo hizo durante la segunda mitad de la campaña, cuando acumuló actuaciones destacadas como la del día del Atlético de Madrid, con gol, asistencia y penalti forzado. Tampoco durante la concentración de Austria en el Mundial, pese a la insistencia en torno a la posibilidad de dar un supuesto paso adelante en su carrera. Ni lo hará, conociéndole, mientras duren las negociaciones sobre su futuro, sea el desenlace final una renovación o la salida del Elche.

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Porque hace dos años, el Elche contrató a un profesional discreto, que se dedica a jugar al fútbol, a hablar en el campo y a tratar de ser feliz fuera del verde. Ahora, la situación será incómoda, al menos mientras no se resuelva y el ruido exterior conviva con la tranquilidad interior del que sabe que, hasta el último día que defienda los intereses ilicitanos, lo hará con honestidad. De Affengruber y del club (Bragarnik) depende que esa relación sea más o menos corta. Y del tiempo que dure también dependerá que la cantidad de dinero que deje su marcha sea mayor o menor.