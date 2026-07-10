El campeón de liga debutará en Elche en la 2025-2026

Era cuestión de tiempo y se ha acabado confirmando: el Barça verá aplazada la primera jornada de liga de la temporada 2025-2026 y, por lo tanto, debutará en la segunda, contra el Elche en el estadio Manuel Martínez Valero. Será la primera piedra de toque del tercer proyecto encabezado por Hansi Flick, hasta ahora campeón en sus dos años en nuestro país.

La razón está en la medida aprobada por LaLiga para esta temporada: todo club con futbolistas en las semifinales del torneo verá pospuesta su primera jornada, con el objetivo de garantizar un periodo mínimo de vacaciones a los internacionales antes de arrancar el curso. El Barça se suma así al Real Madrid, que tampoco disputará la jornada inaugural.

Los jugadores del FC Barcelona, Ferrán Torres y Lamine Yamal, durante el encuentro correspondiente a la jornada 22 de la Liga EA Sports que disputan Elche y FC Barcelona en el estadio Martínez Valero, en la localidad alicantina. EFE / Pablo Miranzo.. (Elche) (Barcelona) / Pablo Miranzo / EFE

Por lo tanto, los dos partidos afectados ya para el estreno liguero, previsto para el fin de semana del 15 de agosto, son el Athletic-Barcelona y el Real Madrid-Real Sociedad, por motivo de la clasificación de Francia para semifinales. Si la selección española accede a semifinales se añadirá alguno más. El partido que no corre peligro de aplazamiento es el del Elche, en A Coruña contra el Deportivo, ya que ninguno de los dos equipos tiene internacionales participando en el Mundial.

La suspensión de ese primer partido de liga del Barça hará que el debut se produzca en el Martínez Valero, contra un Elche teóricamente más rodado, que ya tiene al grueso de su plantilla trabajando desde el 1 de julio, a excepción de Affengruber y Buba Sangare, internacionales absolutos y sub-19.

Tres precedentes

Esta será la cuarta vez que el Barcelona estrene una liga contra el Elche, tres de ellas en la ciudad de las palmeras. La primera vez que esto ocurrió fue en 1973, con triunfo ilicitano (1-0) gracias a una diana de Chiva en los primeros minutos de duelo. Dos años más tarde (1975), los azulgranas se impusieron (2-3), en un choque en el que Gómez Voglino y Alfonseda lograron igualar los tantos Sotil y Rexach, pero el propio Sotil decidió el partido en el minuto 85.

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Hansi Flick, durante la rueda de prensa previa al Elche-Barça. / Europa Press

La última vez que los culés iniciaron una liga frente a los franjiverdes fue en el Camp Nou, en 2014, con una victoria clara (3-0) firmada con un doblete de Messi y una diana de Munir. El sorteo de la 2020-2021 deparó un Barça-Elche en la primera jornada, pero este partido fue aplazado (se jugó en febrero), ya que los ilicitanos concluyeron muy tarde el "play-off" de ascenso debido a la pandemia y al "caso Fuenlabrada"