La incógnita de Josan y el Elche sigue sin despejarse

Hace ya casi dos semanas que el Elche empezó una nueva pretemporada. El 1 de julio arrancaron los jugadores con contrato en vigor su primer año a las órdenes de Martín Anselmi con un ojo puesto en el campo de entrenamiento y otro en los despachos, ya que el futuro de varias figuras del club seguía siendo una incógnita. Las posibles salidas de nombres como Álvaro Rodríguez o David Affengruber ganaron relevancia y ocuparon la mayoría de los titulares por las grandes cantidades de dinero que podrían dejar en las arcas del club, pero, a día de hoy, la directiva del Elche sigue con una tarea pendiente en el apartado de las renovaciones que parecía estar hecha semanas atrás.

Se trata de la renovación de Josan, leyenda y pilar del club durante las últimas temporadas. Son ya diez días en los que el futbolista crevillentino sigue sin incorporarse a la pretemporada y el paso del tiempo solo hace que reforzar la idea de que ambas partes no están tan cerca como parecía. El extremo sigue trabajando por su cuenta para estar a tono en caso de que pueda regresar al Elche o, por el contrario, tome un giro inesperado en su carrera y emprenda un nuevo reto lejos del Martínez Valero. Desde el club se defendió la intención de renovar a la leyenda y el propio Martín Anselmi reveló en su presentación que Josan entraba dentro de sus planes.

El año pasado se vivió una situación similar con la prolongación de su contrato, pero no se alargó tanto en el tiempo. El crevillentino terminó su vinculación con el club también el 30 de junio de 2025 y no fue hasta el 4 de julio cuando el club hizo oficial la renovación por una temporada más. Esta temporada todo apuntaba a que sería similar, pero el paso de los días está enfriando un reencuentro que por ambas partes parecía estar hecho a falta de algunos flecos.

Pocos minutos

A las órdenes de Eder Sarabia, Josan no ha tenido los minutos que, quizás, hubiese deseado a principio de temporada. Entre liga y Copa del Rey ha disputado un total de 23 encuentros, pero solo pudo disfrutar de ocho titularidades. Ante Los Garres en Copa fue el único enfrentamiento en el que Josan estuvo sobre el verde los 90 minutos, sin embargo, sus mejores minutos se han visto entrando como revulsivo y aprovechando su buen pie para poner centros medidos.

En el duelo decisivo ante el Alavés se vio la versión más determinante de un Josan que le valieron poco más de 20 minutos para darle una asistencia a Álvaro Rodríguez. El crevillentino entró en la segunda parte y el juego de la franja se volcó por la banda izquierda para poder aprovechar sus centros. Así fue y el Elche consiguió igualar un partido que terminó significando media salvación. Antes de aquella final Josan venía de haber disputado solo 44 minutos en los últimos seis partidos y en la celebración del gol se le vio efusivo y con rabia.

Martín Anselmi dejó claro en su presentación que no era ajeno "a quién es Josan, lo que significa para la afición y lo que podría aportar en caso de seguir". Tampoco dejó dudas al ser preguntado sobre si le gustaría tenerlo en la plantilla el próximo curso. "Para mí, tener a un jugador como él siempre va a ser muy importante. Yo creo mucho en aquellos que pueden transmitir liderazgo y me pueden dar todo ese bagaje que vienen acumulando durante años".

"A mí siempre me gusta ser muy respetuoso con los jugadores que significan mucho, como sucede con el caso de Josan. Estoy entusiasmado con la posibilidad de poder hablar con él estos días y poder entender también lo que quiere hacer él y lo que queremos nosotros de él. Una vez esta conversación llegue, ya va a ser decisión del club y de Josan que continúe vistiendo la camiseta del Elche". Todo esto comentó Martín Anselmi en su presentación el 18 de junio, sin embargo, casi un mes después sigue sin haberse oficializado esta renovación.

Son días de mucho trabajo en las oficinas del Martínez Valero, tanto en el apartado de las llegadas como en el de las salidas. Es cierto que el mercado está siendo relativamente tranquilo en lo que se refiere a nuevas caras, pero todo apunta a que la plantilla definitiva de la franja distará bastante de lo que hay a día de hoy en el club.