De Elche a campeón de Europa: el gran verano de Buba Sangare

En enero llegó Buba Sangaré a Elche como un proyecto de presente, pero, sobre todo, de futuro. Desconocido para el público general y procedente de la Roma, la afición lo acogió desde el primer minuto como lo que es, un franjiverde más. Nacido en Elche y criado en Carrús, el joven lateral representa el sueño de muchos jóvenes futbolistas de la ciudad ilicitana. Su despliegue físico por la banda derecha no tardó en encandilar a la hinchada franjiverde y al final de la temporada el buen desempeño le valió para que la entidad abonase 4,5 millones de euros a la Roma para poder hacerse con sus servicios de forma permanente.

Llegó a la ciudad de las palmeras el último día de mercado mediante una cesión. La marcha de Álvaro Núñez y la lesión de larga duración de Héctor Fort dejaron huérfana una banda derecha que tuvo que ser cubierta por Tete Morente y Buba Sangaré. La apuesta de la dirección deportiva por la vuelta de un jugador curtido y la cesión de una joven promesa generó todo tipo de opiniones, pero el paso de los partidos y la consecución del objetivo terminó por darle la razón a la directiva encabezada por Christian Bragarnik.

En este segundo tramo de temporada Buba Sangare fue de los más utilizados por Eder Sarabia. Debutó ante el Athletic Club en San Mamés y su primera titularidad llegó dos jornadas más tarde ante el Villarreal. Una semana después, también saliendo como titular ante el Real Madrid, tuvo que ser sustituido a los 20 minutos tras chocar su cabeza contra la de Camavinga. Ni un susto le pudo frenar y desde ese momento se asentó como el lateral derecho titular para el tramo decisivo de la temporada. En la final de Montilivi arrancó entre los once elegidos, pero fue sustituido en el descanso por John Chetauya.

Eder Sarabia da indicaciones a Buba Sangare durante el partido frente al Villarreal. / Judith Amigo

El presente y el futuro del lateral invitan al optimismo, tanto en el Elche como en la Selección Española. Después de terminar el curso con la franja fue convocado con la sub-19 para el Europeo de Gales y ahora, casi un mes más tarde, Buba Sangare ya puede decir que es campeón con la Rojita, pues en la gran final el combinado español superó por 2 a 0 a Alemania con goles de Hugo López y Mario Rivas. El lateral franjiverde no fue de la partida en el último encuentro, pero durante el campeonato sí que entró en los planes de Paco Gallardo.

Fue titular en el estreno español con 90 minutos y también en la tercera jornada ante Alemania. La Rojita, lejos de sufrir, ha sido una apisonadora durante toda la cita europea con 19 goles a favor y ninguno en contra en cinco encuentros ante Alemania por partida doble, Croacia, Dinamarca y Gales.

En lo que respecta al conjunto franjiverde, Buba es uno de los activos más valiosos del club a día de hoy. El desembolso de más de cuatro millones de euros reafirmó la apuesta por el talento joven y por futbolistas con capacidad para crecer y aumentar su valor de mercado. Ahora, a las órdenes de Martín Anselmi, espera crecer como futbolista y terminar de asentarse en una Primera División que ya sabe de la existencia de Buba Sangare.

10.000 abonados

La afición franjiverde ya cuenta los días para volver a ver a Buba Sangare y al resto de jugadores de la primera plantilla en el Martínez Valero. Después de lograr el objetivo la temporada pasada y de solo caer dos veces en casa, la afición está respondiendo a la llamada del club y ya supera los 10.000 abonados diez días después de haber sacado la nueva campaña. Esta cifra está subiendo de forma exponencial con el paso de las jornadas y todo apunta a que lo seguirá haciendo hasta que termine el periodo habilitado para la renovación de los abonos, que será el próximo 25 de julio.

Más tarde llegará el periodo dedicado a los cambios de localidad y, por último, el de las nuevas altas, que arrancará el 4 de agosto. El lema "Siempre a lo Elche" está encabezando una nueva campaña de abonos que ya ha superado la barrera de los 10.000. Dentro de poco más de un mes la nueva temporada habrá arrancado con la ilusión disparada y con un Buba Sangare dispuesto a justificar el desembolso hecho por él.