El Elche renueva a Axel Werner hasta 2028

Axel Werner seguirá ligado al Elche, como mínimo, dos temporadas más. Según ha comunicado la entidad franjiverde, el club y el futbolista han alcanzado un acuerdo que seguirá ligando a ambas partes hasta junio de 2028. En el comunicado, el conjunto ilicitano ha desvelado que Werner jugará cedido en Rosario Central durante la temporada 2026/2027.

El guardameta de 30 años firmó por el Elche en 2021 tras expirar su anterior contrato con el Atlético de Madrid. Desde ese momento ha estado vinculado a la entidad franjiverde, pero sin continuidad en lo que respecta a los partidos disputados. El 31 de enero de 2022 emprendió un nuevo reto en el fútbol argentino defendiendo los colores del Arsenal Fútbol Club y, tras ello, vinieron más cesiones en Rosario Central y Aldosivi.

En el comunicado el club le desea a Axel Werner mucha suerte y espera que pueda crecer en su nuevo reto profesional. "El Elche CF y Axel Werner han alcanzado un acuerdo para la renovación de su contrato hasta junio de 2028. Tras ampliar su vinculación con la entidad franjiverde, el guardameta argentino jugará cedido en Rosario Central durante la temporada 2026/27. El Elche CF le desea la mayor de las suertes a Axel Werner en esta nueva etapa y confía en que esta experiencia contribuya a su crecimiento profesional", narraba el comunicado.