El Elche sigue prolongando una espera que va camino de récord: 51 días sin caras nuevas

De José Luis Rondo a Léo Petrot. Hay una lista en la historia del Elche que está a la espera de un nuevo nombre... desde hace 51 días. El pasado 23 de mayo, el conjunto franjiverde dio por concluida la temporada 2025-2026, con la obtención de la permanencia en Primera División en Girona. Desde entonces, sigue sin caras nuevas. Sin fichajes. O, al menos, sin incorporaciones propiamente dichas, más allá de la ejecución de tres opciones de compra previamente pactadas en cesiones: Sangare, Gonzalo Villar y Víctor Chust.

La espera suena más larga por el hecho de que el equipo ya haya vuelto al trabajo, tras las vacaciones del grueso de la plantilla, más allá del mundialista Affengruber y del reciente campeón de Europa sub-19 de la plantilla, Buba Sangare. La pretemporada ha dado comienzo y los únicos "nuevos" están en el cuerpo técnico, tras el adiós de Eder Sarabia y el fichaje de Martín Anselmi, que de momento no tiene entre los jugadores a alguien que sienta la misma emoción que él al vivir su traslado a la ciudad de las palmeras.

En la "era Bragarnik", la tardanza en la llegada del primer fichaje no es una situación extraña. Lo es en comparación con épocas pasadas. En el siglo XXI, la espera actual solo la superan dos, cada una de ellas con sus peculiaridades, antes y después del verano. En 2015, después del descenso administrativo y de unos meses turbulentos en los que la entidad no sabía si iba a competir en Primera, en Segunda o en Segunda B; el primer fichaje fue Isidoro, 72 días después de haber concluido el curso anterior.

Esta situación totalmente anómala debería quedar apartada en el estudio normal del mercado de fichajes histórico franjiverde. No así el del verano de 2022, que fue el previo a la temporada del centenario del Elche. Entonces, el primero en llegar fue Clerc. El club ilicitano oficializó su fichaje el 21 de julio, 60 días después de haber disputado el último partido de la temporada 2021-2022. Como bien es sabido, aquella espera resultó tensa en fechas de calor... y desembocó en una campaña aciaga de inicio a fin, con un descenso a Segunda cantado ya en invierno.

Distintas esperas

Con Bragarnik como propietario, en verano ninguna espera ha estado por debajo de los 23 días, curiosamente en el primero de todos, el de 2020, después del ascenso en pandemia, que se produjo en agosto, por lo que la llegada de Lucumí no se concretó hasta septiembre. Después fueron llegando Pedro Bigas (46 días en 2021, sigue en plantilla y como capitán), el mencionado Clerc y sus 60 días, Febas (33 días en 2023), Álvaro Núñez (25 días en 2024) y Petrot (40 días en 2025). Curiosamente, de todos estos últimos solo continúa en nómina el central balear, que va a cumplir su sexta temporada como franjiverde.

Antes, las esperas no eran tan largas. El siglo actual lo estrenó Rondo, al que se tardó 18 días en fichar en 2001. Solo en tres ocasiones, exceptuando el año 2015 del descenso administrativo, se superaron los 23 días mínimos que ha necesitado Bragarnik para concretar su primer fichaje en sus temporadas al frente de los despachos franjiverdes: Pelegrín en 2016 (26 días), Manu del Moral en 2013 (27 días, tras el histórico regreso a la élite después de un cuarto de siglo de ausencia) y Fayçal (37 días en 2014).

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De hecho, hubo temporadas en las que incluso la entidad ilicitana anunció fichajes con la liga sin concluir. Lo hizo con Unai en 2004, con De Palmas en 2007, con David Fuster en 2008 y con Jorge Molina, que acabó siendo pichichi en su único curso luciendo la franja verde, en 2009. En todos los casos, el Elche ya no se jugaba competitivamente nada, pero quedaban uno o dos partidos para cerrar la competición. Algo que suena a otros tiempos. Ahora toca esperar... ¿hasta cuándo?