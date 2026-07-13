Elche CF
Más rivales para la pretemporada del Elche: Córdoba y Johor
El conjunto dirigido por Martín Anselmi ya tiene programadas cuatro citas, aunque solo ha oficializado dos de ellas
El Elche ha dado inicio este lunes a su tercera semana de pretemporada, en la que Martín Anselmi sigue trabajando para inculcar su idea a una plantilla de futbolista que sigue sin tener caras nuevas. Una serie de dudas que tendrá como principal novedad la del primer amistoso veraniego, que se jugará el sábado en Pinatar Arena contra el Kaizer Chiefs.
El conjunto sudafricano será la primera piedra de toque para el Elche 2025-2026... y evidentemente no será la última. De momento, el club ilicitano solo ha confirmado otra, la del 28 de julio, en la misma ubicación, contra el Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos.
La pretemporada del Elche
- 18 de julio contra Kaizer Chiefs
- 24 de julio contra Johor
- 28 de julio contra Al Ain
- 31 de julio contra Córdoba
Pese a ello, la programación de partidos con los franjiverdes en liza este verano será más numerosa. Al menos otros dos se han hecho ya públicos, pese a que el propio Elche no los ha confirmado a través de sus cauces oficiales, con el Johor y el Córdoba como rivales.
Dos nuevos rivales
El Johor, principal club de Malasia en el que han jugado en los últimos años varios españoles, entre ellos el ilicitano Aarón Ñíguez, se medirá al Elche, según ha confirmado la propia entidad asiática, el viernes 24 de julio.
Una semana más tarde, el 31 de julio, los franjiverdes se medirán al Córdoba, de Segunda División, en Oliva (Castellón). Un partido que tendrá cierto morbo, ya que el entrenador del equipo califal es Iván Ania, que estuvo entre los nombres vinculados al Elche para suceder a Eder Sarabia.
Una planificación veraniega que tendrá como objetivo llegar en la mejor forma posible al fin de semana del 15 de agosto, en el que el Elche dará inicio a la competición en Primera División, con el Deportivo de A Coruña como rival y Riazor como escenario.
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