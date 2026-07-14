Álvaro Rodríguez se despide del Elche: "Aquí he sido la persona más feliz del mundo"

Del hola al adiós... un año después. Álvaro Rodríguez, igual que fue comprado al Real Madrid ha sido vendido al Bournemouth. Por medio, 36 partidos, siete goles, muchas sensaciones y un beneficio, como mínimo, de diez millones y medio de euros. Los que distan de los dos que costó a los 12'5 que ingresará, sin tener en cuenta los extras por objetivos, la entidad franjiverde.

El ya exfutbolista franjiverde se despidió del entorno ilicitano a través de un vídeo publicado en las redes sociales del Elche y de un mensaje en su cuenta personal de Instagram. "He disfrutado de cada minuto. Formar parte de esta familia ha sido algo increíble, la energía y la afición ha sido algo muy especial para mí", aseveró Álvaro Rodríguez en la pieza realizada para el club en el que ha militado durante la 2025-2026.

"La gente me acogió de inmediato, el cariño que me han dado día a día ha sido brutal. El Álvaro que se ha visto esta temporada ha sido más feliz que nunca, con su familia, su novia y sus compañeros a su lado, además de todas las personas que forman parte de este club. Nunca lo podré agradecer suficiente", agregó.

En la presentación con su nuevo club, el atacante dijo cumplir "un sueño" con su llegada a la Premier League. "Cuando mi agente me dijo que el Bournemouth estaba interesado, no me lo podía creer. Todo lo que he vivido hasta ahora me ha preparado para esta nueva etapa y ahora quiero seguir mejorando y demostrar de lo que soy capaz", concluyó.

Despedida más personal

En su cuenta personal, el Toro se extendió y se mostró emotivo. "Ha llegado el momento de despedirme del lugar que ha sido mi casa este último año", inicia el mensaje. "Aquí he sido la persona más feliz del mundo. Habéis hecho que un niño se convierta en un hombre. No puedo irme sin daros las gracias por todo lo que me habéis dado durante toda la temporada pasada", prosigue el hispanouruguayo.

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Álvaro Rodríguez celebra su gol con el balón en su brazo izquierdo / Áxel Álvarez

"Me voy satisfecho porque sé que me he dejado la vida en el campo por este escudo. Nunca olvidaré los partidos en el Martínez Valero junto a 30.000 personas", continúa un emocionado Rodríguez. "Hicimos historia y espero que la hagamos de nuevo, y digo hagamos porque siempre voy a ser un ilicitano más", finalizó.