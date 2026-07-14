Elche CF
El Elche ya conoce sus tres primeras fechas de la 2026-2027: estreno un lunes y contra el Barça en domingo
La visita del vigente campeón al Martínez Valero será el 23 de agosto por la noche
Tres jornadas del tirón. LaLiga ha hecho público este martes los horarios de las tres primeras jornadas de Primera División de la temporada 2026-2027, que dará inicio a mediados de agosto y en las que el Elche se enfrentará, consecutivamente, a Deportivo de A Coruña, Barcelona y Racing de Santander.
El estreno liguero del conjunto que dirige Martín Anselmi, en el estadio Abanca Riazor, mismo escenario en el que firmó su ascenso a la élite hace poco más de un año, será el lunes 17 de agosto a las 21 horas (en abierto por televisión), en una jornada inaugural que tendrá varios partidos aplazados, entre ellos los de Real Madrid y Barcelona, debido a la llegada a semifinales del Mundial de algunos internacionales.
Elche-Barcelona
Para el primer partido en el Martínez Valero de la 2025-2026, que será contra el Barça, en el estreno del vigente campeón en la temporada 2026-2027, habrá que trasnochar (un poco), pese a que las fechas en las que se juega no pone problemas a ello.
El Elche-Barça correspondiente a la segunda jornada de liga se disputará el domingo 23 de agosto a las 21:30 horas. Un partido para el que se espera una gran asistencia en el coliseo ilicitano, tanto por el hecho de que el choque está incluido ya en el abono de la temporada como por la cantidad de turistas que habrá por la zona en esas fechas.
Además, la cercanía de este enfrentamiento contra uno de los dos grandes del fútbol español seguramente le dé un empujón a la campaña de abonos franjiverde, que hasta el momento navega a buen ritmo, superando los 12.000 carnés vendidos.
Por último, el tercer encuentro de la temporada, que llevará a los franjiverdes hasta Santander para medirse al Racing, otro recién ascendido a Primera, como el Deportivo, en El Sardinero, se jugará el viernes 28 de agosto a las 19 horas.
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