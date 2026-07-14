Elche CF
El Elche inicia el tour por la provincia de su campaña de abonos
Del 14 al 18 de julio se podrán renovar carnés en Rafal, Orihuela Costa, Novelda y Valverde
La campaña de abonos del Elche para la temporada 2026-2027 va quemando etapas, tras presentarse el pasado 30 de junio, iniciarse el día 2 vía online y, desde el pasado 13 de julio, dar paso al proceso de renovaciones presenciales en el estadio Martínez Valero.
Ahora, desde el 14 hasta el 18 de julio, el club ilicitano tiene previsto realizar un tour por diversas localizaciones de la provincia para facilitar la renovación de sus carnés a todos aquellos aficionados que, por un motivo u otro, quieran realizar este proceso desde su localidad y en persona.
Como ya viene siendo habitual en los últimos años y se informara el día de la presentación de la campaña de abonos 2026-2027, trabajadores de la entidad estarán en puntos concretos en los que la presencias de aficionados del Elche es alta, sobre todo debido a la existencia de peñas de seguidores con arraigo.
Días y horarios del tour franjiverde
De este modo, el Elche iniciará su particular tour el 14 de julio en el Ayuntamiento de Rafal, para tratar de aglutinar a la mayoría de seguidores de la Vega Baja, en horario de 10 a 14 horas, por la mañana; y de 16 a 19 horas, por la tarde.
El 15 de julio, la caravana franjiverde se desplazará a las instalaciones de VegaFibra en Orihuela Costa, en el mismo horario que la anterior (10 a 14 horas - 16 a 19 horas), mientras que el 16 de julio el lugar elegido será Novelda, en el Bar La Luna, también de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas.
El tour de la campaña de abonos del Elche se cerrará al 18 de julio (sábado), en el Bar Indalecio de la pedanía ilicitana de Valverde, en este caso solo en horario matinal, de 10 a 14 horas.
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