El Elche traspasa a Álvaro Rodríguez al Bournemouth

El Elche y el Bournemouth han dado oficialidad este martes a lo que era un secreto a voces desde hace algo más de una semana: el acuerdo para el traspaso al conjunto inglés del delantero hispanouruguayo Álvaro Rodríguez.

El futbolista llevaba en Inglaterra desde principios de la semana pasada, con todos los flecos prácticamente acordados, aunque sin poder anunciarse un traspaso que se ha acordado por 25 millones de euros fijos más otros cinco en variables, según objetivos.

De esta suculenta cantidad, que es la más alta de la historia del Elche, superando la de Rodrigo Mendoza al Atlético de Madrid del pasado invierno, la entidad comandada por Christian Bragarnik ingresará la mitad, un mínimo de 12,5 millones de euros, dado que el otro 50% se lo llevará el Real Madrid, club del que llegó a la ciudad de las palmeras el futbolista el verano pasado.

Entonces, ambas entidades acordaron esta cláusula en un futuro traspaso de Álvaro Rodríguez, cuando el Elche apostó por el atacante y pagó por él dos millones de euros. El beneficio es notorio, pese a que realmente se ingresara menos que en la mencionada operación de Mendoza.

Siete goles en el Elche

Álvaro Rodríguez pone fin a su etapa como futbolista franjiverde tras solo un curso en la entidad, en el que ha disputado 36 partidos oficiales y ha marcado siete goles, entre ellos el de la última jornada en Girona, clave para la permanencia, en unos días muy emotivos para él, tras el fallecimiento de su padre, también delantero en su época.

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Álvaro Rodríguez recibe la felicitación de Marc Aguado y Gonzalo Villar tras su gol contra el Girona. / EDDY KELELE / LOF

Su nuevo club, que inició la pretemporada este lunes y que la próxima temporada disputará la Europa League, ya le ha dado la bienvenida a través de sus redes sociales. El Elche, por su parte, le ha despedido con un comunicado oficial en el que destaca su "entrega y compromiso" y le desea suerte en su futuro.