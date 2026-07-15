Álvaro Rodríguez: el traspaso récord del Elche... pero el segundo mayor ingreso

25 millones de euros... con posibilidad de llegar a 30, según objetivos. Esas son las cifras en las que se ha cifrado el traspaso de Álvaro Rodríguez desde el Elche al Bournemouth, otro talento de LaLiga que emigra a la Premier League, competición en la que sus clubes siguen mostrando un músculo financiero contra el que sus vecinos europeos de España, Italia, Alemania y Francia poco pueden hacer, salvo contadas excepciones.

El traspaso supone un récord en la centenaria historia del Elche, superando los 16 millones de euros por los que se cerró el de Rodrigo Mendoza al Atlético de Madrid el pasado mes de febrero. Sin embargo, la entidad ilicitana ingresará menos dinero ahora de lo que hizo por su canterano entonces. ¿A qué se debe esto?

Álvaro Rodríguez posa con la camiseta del Bournemouth, su nuevo equipo / AFCB

El total del traspaso de Álvaro Rodríguez no pertenece al Elche, ya que lo debe compartir al 50% con el Real Madrid, club del que fichó al delantero hispanouruguayo el pasado verano por dos millones de euros. En este acuerdo, la entidad merengue se guardó el derecho a ingresar la mitad de una futura venta de Álvaro, algo que ha ocurrido incluso más pronto de lo esperado, dado su buen rendimiento durante la 2025-2026 y unas características que parecen ideales para el fútbol inglés.

No llega a los ingresos por Mendoza

De este modo, el club comandado por Christian Bragarnik recibirá, como mínimo, 12,5 millones de euros por Álvaro Rodríguez, lo que quedaría por detrás de los 16 de Mendoza. En ambos casos hay bonus por objetivos, aunque el máximo que podría alcanzar a cobrar el Elche por el atacante serían 15 millones, por lo que en ningún caso llegaría a la cantidad inicial que los colchoneros han pagado por Rodrigo.

Top 10 traspasos en la historia del Elche Álvaro Rodríguez (25 millones de euros) Rodrigo Mendoza (16 millones de euros) Lucas Boyé (8,74 millones de euros) Nico Fernández Mercau (8 millones de euros) Jonathas (7,2 millones de euros) Carlos Sánchez (6 millones de euros) Johan Mojica (5,5 millones de euros) Nico Castro (5 millones de euros) Gonzalo Villar (5 millones de euros) Sory Kaba (4 millones de euros) Fuente: Transfermarkt

Un galimatías que, en cualquier caso, beneficia al Elche, que ha sacado rédito a la operación iniciada hace un año. Por detrás de estos dos traspasos récord que apenas se distancian en unos meses quedarían el de Lucas Boyé al Granada, el de Nico Fernández Mercau al New York City o el de Jonathas a la Real Sociedad, único del top 5 que no se ha producido en la era Bragarnik.

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Rodrigo Mendoza, como franjiverde, en el duelo de la primera vuelta en Madrid, ante Marcos Llorente. / EFE

Queda por ver si ahora se añade a este listado el de Affengruber, que cuenta con numerosas "novias" para salir del Elche en este mercado estival, de momento con ofertas que, según apuntan diversos medios, estarían por debajo de los diez millones de euros, una cantidad que parece por debajo del potencial austriaco, debido a que la fecha de finalización actual de su contrato es el próximo mes de junio.