El Elche engorda sus arcas con el Mundial de Affengruber

El Elche sacará rédito económico del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, Canadá y México y que finaliza el próximo domingo, con la selección española como posible campeona, tras su brillante clasificación para el partido definitivo al derrotar a Francia.

No lo hará por el gran papel desempeñado por el conjunto dirigido por Luis de la Fuente sino por la convocatoria para la cita del central austriaco David Affengruber, único representante de la entidad ilicitana en el Mundial de 2026.

Affengruber dialoga con un miembro de la expedición austriaca durante el Mundial / D.A.

El Elche sacará tajada del convenio anunciado entre la FIFA, organizadora del evento, y la ECA (Asociación de Clubes Europeos), en el llamado Programa de Ayudas para Clubes del Mundial, por el cual cada equipo que ceda a jugadores internacionales percibirá en torno a 9.321 euros por cada día que dicho jugador permanezca en el evento.

El acuerdo toma como punto inicial de partida el día 25 de mayo y tiene vigencia hasta el día siguiente a la eliminación de la selección participante. Austria perdió en dieciseisavos de final contra España (3-0) el 2 de julio, por lo que la fecha a tener en cuenta es el día 3. En total, 40 días a facturar.

Dinero a cobrar

En la información aportada en su momento, cuando el plan se hizo público, se apunta que el reparto se realizará entre los clubes en los que haya estado inscrito cada futbolista los dos años anteriores al inicio del Mundial. En este caso, Affengruber ha pertenecido esas dos temporadas al Elche, una en Segunda División y la otra en Primera, por lo que el montante a recibir debería ser íntegro para los franjiverdes.

Haciendo una simple multiplicación, la cantidad que debería recibir el Elche por la presencia de Affengruber con Austria en el Mundial, pese a que el defensa no jugó ni un solo minuto en los cuatro partidos que disputó su selección, sería de 372.840 euros.

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Affengruber, en la grada del estadio Martínez Valero / Áxel Álvarez

Una cantidad más que interesante para fortalecer una arcas que siguen estando saneadas y que recientemente han recibido otra buena noticia en forma de ingresos: los 12,5 millones de euros, como mínimo, que pagará el Bournemouth por el traspaso de Álvaro Rodríguez.