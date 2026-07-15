Pedro Bigas, capitán del Elche: "Nos estamos adaptando a Anselmi"

A falta de caras nuevas, un clásico. El capitán del Elche, Pedro Bigas, que inicia su sexta temporada en el club franjiverde, ha sido el primer futbolista en hablar de la 2026-2027, en declaraciones ofrecidas a través del departamento de comunicación de la entidad ilicitana.

En las mismas, el balear ha hablado de las clásicas sensaciones del regreso al trabajo en pleno verano, a un mes del inicio de la competición, y de la adaptación de la plantilla a las ideas del nuevo entrenador, Martín Anselmi, que es el séptimo que Bigas tiene como "jefe" en el Elche, tras Eder Sarabia, Sebastián Beccacece, Pablo Machín, Jorge Almirón, Francisco y Fran Escribá, sin contar a los interinos Sergio Mantecón y Alberto Gallego.

Pedro Bigas, sonriente en la comparecencia de este miércoles, en el Martínez Valero. / A. R.

"Hay algunos cambios (respecto a Sarabia). Es un entrenador al que también le gusta tener el balón, pero tiene su idea y, en algunos aspectos, hay algunas modificaciones", explicó Bigas, que destacó ver una buena sintonía, al menos de momento, entre los futbolistas y el nuevo preparador franjiverde.

Duodécima campaña en la élite

El capitán, que suma 151 partidos oficiales con la franja verde y que, salvo regreso de Josan, quedará como el futbolista con más año en el Elche de la plantilla, reconoció que a sus 36 años tenía ganas de volver al trabajo para afrontar la que será su duodécima temporada en Primera División, la cuarta con su actual club.

De cara al futuro, que en materia competitiva lo marca el debut liguero del 17 de agosto contra el Deportivo, el defensa calificó como "complicadísimo" ese estreno en Riazor, en el que le vendrán recuerdos agradables, ya que allí celebró el ascenso en 2025 marcando el último gol del partido (0-4).

Noticias relacionadas

Pedro Bigas ríe durante un entrenamiento del año pasado / ECF / Jesús Hernández

Bigas también quiso agradecer la buena respuesta de la afición del Elche a la campaña de abonos, que supera ya los 13.000 carnés vendidos. "Es una barbaridad ver cómo crece. Qué menos que dejarnos la piel en el campo para agradecer el esfuerzo que hace. Con ellos somos uno más y el objetivo es más fácil", señaló, recalcando sus ganas por volver a jugar en el Martínez Valero, algo que ocurrirá en la segunda jornada de liga contra el Barça.