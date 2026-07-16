Dituro se une al club de Nino en el Elche

Llegar a los 40 años como futbolista profesional, pese a los avances actuales que permiten prolongar las carreras de los jugadores, no es tarea sencilla. Solo un puñado de elegidos lo consiguen, bien sea por la exigencia física o por la psicológica del deporte de altísimo nivel. A ese grupo se añadirá esta temporada, si todo va bien, un miembro actual de la plantilla del Elche: Matías Dituro.

El portero argentino, que cumple su tercera campaña en el Elche (llegó a mitad de la 2023-2024), parece vivir una segunda juventud bajo los palos del Martínez Valero. Pocos dirían, viendo el nivel de sus actuaciones, que es un veterano de guerra. Para bien y juega con los pies mejor, resultando fundamental para la idea desarrollada hasta el pasado mes de mayo por Eder Sarabia. Se espera que ahora, con Martín Anselmi, la línea sea la misma.

Matías Dituro firma su renovación como jugador del Elche junto a Pedro Schinocca, director general del club. / Jesús Hernández / ECF

Porque a Dituro no se lo pusieron fácil la temporada pasada para alargar todavía más su longevidad en territorio español. El Elche le puso competencia altísima con su apuesta por fichar, en calidad de cedido, a Iñaki Peña, un portero que había incluso coqueteado con la titularidad en el Barça. El alicantino, en teoría, llegó para ser titular. Y Sarabia le dio esos galones en cuanto pudo.

Sin embargo, Dituro no bajó los brazos. No se rindió. No se conformó, pese a todo lo que había vivido a lo largo de tantos años de carrera. La última sensación, ya como franjiverde, un ascenso a Primera División como el portero menos goleado de Segunda. No era mala carta de presentación para su regreso a la élite en nuestro país, que ya había testado con el Celta en la 2021-2022.

En los entrenamientos, Dituro apretó a Peña. No hizo falta que el exazulgrana tuviera un notable bajón de nivel o encadenara errores groseros. El día a día le fue dando la oportunidad a Dituro, que en la jornada 24 recuperó la titularidad... y ya no la soltó. Él fue una de las claves en el tramo decisivo para conseguir la permanencia en la máxima categoría otro año más. Y, sobre todo, siempre fue un pilar fundamental en el vestuario franjiverde.

Ahí, el argentino ha ido subiendo escalones en cuanto a importancia, por su experiencia y por su personalidad. Se le ha visto liderar arengas prepartido, aunque no fuera a jugar. Nunca se ha escondido a la hora de dar la cara. Y ya forma parte de un colectivo que jamás será olvidado, el de esos futbolistas que dejan su huella en el Elche, aunque hayan nacido a miles de kilómetros de distancia y, antes de su llegada a la ciudad de las palmeras, hayan vivido en medio mundo.

Natan entra con todo a rematar ante Dituro, que se hace con el balón / EFE

A la hora de renovar su contrato, negociación que nunca ha dado problemas desde su estancia en el club pese a los cantos de sirena desde el fútbol chileno, dada su buena relación con Christian Bragarnik y el resto de pesos pesados de la directiva franjiverde, el Elche miró más sus datos sobre el verde que los que indican su documentación. 22 partidos en la 2026-2027 y 85 en total como franjiverde. En teoría, seguirán subiendo. El siguiente objetivo, alcanzar la categoría de centenario.

Próxima temporada

Está por ver la competencia que tiene Dituro para la próxima campaña. De momento comparte sesiones con Iturbe, tercer guardameta del curso pasado, y Owen Bosch, proyecto interesante de la cantera que sube del Ilicitano. La lógica indica una cesión de Iturbe y el fichaje, a lo Peña, de un cancerbero de nivel contrastado en Primera para competir con el argentino. Mientras tanto, él se prepara con sesiones al ritmo de chavales que bien podrían ser sus hijos.

Si se mantiene toda la temporada en el Elche, Dituro alcanzará los 40 años el próximo mes de mayo. Quiere hacerlo jugando. En Primera División solo lo ha hecho un franjiverde en toda la historia: Nino en la 2020-2021. A las puertas se quedó otra leyenda como César Rodríguez, entrenador-jugador con 39 en la 1959-1960, al que le faltaron tres meses para cumplir los 40 antes de disputar su último partido. El portero franjiverde más veterano en la élite, hasta el argentino, fue Pazos, con 38 años en la 1968-1969.

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Owen Bosch, Alejandro Iturbe y Matías Dituro, durante un entrenamiento de la pasada pretemporada. / ECF

Datos que evidencian la importancia que va adquiriendo Dituro en la historia del Elche. Y que complementan su actitud, tanto con sus compañeros como con la entidad. Ha asentado a su familia en la zona, sus hijos sienten la franja como suya... y da la sensación de que todavía puede quedar Matías para rato. Quizás no sea este su último baile. Hay «danza Dituro» para rato.