Elche CF
Sangare: "Este año va a salir todo muy bien en el Elche"
El lateral ilicitano, reciente campeón de Europa sub-19, está deseando iniciar la pretemporada como franjiverde
EFE
El lateral del Elche y campeón de Europa con la selección sub-19 de España, Buba Sangare, afirmó este jueves que está convencido de que la próxima temporada "también le va a salir todo muy bien" al equipo ilicitano.
En declaraciones a los medios del club, el jugador, que aún no ha comenzado la pretemporada, dijo estar "feliz y con ganas de volver" al equipo.
"El año pasado no tuve la oportunidad de comenzar la pretemporada con el primer equipo y ahora estoy bastante contento porque voy a coger el ritmo del equipo desde el principio", dijo Sangaré, que llegó al club en el pasado mercado de invierno procedente de la Roma.
El jugador ilicitano destacó que el vestuario del Elche es una "familia" que está unida y agradeció el cariño que desde el principio la afición le ha dado la afición.
En cuanto al Europeo sub-19, Sangaré lo calificó como "de locos" y destacó la gran relación entre los seleccionados. "Tenemos un grupo fantástico y cuando el grupo es una piña los resultados al final se han visto", sentenció.
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