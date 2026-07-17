El misterio del nueve en el Elche

No es nueva esta situación en los despachos del Martínez Valero. La directiva del Elche, encabezada por Christian Bragarnik, acostumbra a apurar hasta el final los mercados de fichajes, sobre todo el veraniego. Es una estrategia que en los últimos años está funcionando y le ha dado más alegrías que penas al conjunto franjiverde, sin embargo, han pasado más de cincuenta días desde que se consiguiera la salvación en Montilivi y no hay ninguna cara nueva. Para más inri, algunas de las grandes figuras de la pasada temporada han salido a otros destinos evidenciando que todavía hay muchísimo trabajo por hacer.

En el apartado de llegadas solo se contemplan las vueltas de Buba Sangare, Gonzalo Villar y Víctor Chust, tres futbolistas de la casa que dieron un rendimiento excepcional con Eder Sarabia a los mandos. Los nombres de futbolistas vinculados con el Elche van y vienen, pero ninguno ha parecido estar cerca de concretarse. Pese a ello, la experiencia manda y el historial más reciente de la dirección deportiva franjiverde le hace partir con el derecho de tener un voto de confianza, ya que, durante los últimos días de mercado de los últimos años se ha conseguido cerrar la llegada de futbolistas que, a priori, no parecían estar en la órbita del Elche.

Sin Álvaro Rodríguez, André Silva y Rafa Mir en plantilla la posición de delantero centro está sin dueño en el Elche. Sobre el papel deberían llegar varios refuerzos para esa demarcación, pero, mientras tanto, alguien debe ser el encargado de hacer los goles en los próximos amistosos, el primero ante Kaizer Chiefs este sábado en el Pinatar Arena. Ahí entra en juego el nombre de Adam Boayar, un canterano asentado en el primer equipo, pero que las lesiones no le han dejado tener la continuidad deseada, sobre todo, durante la última temporada.

El futbolista hispanomarroquí solo fue de la partida en ocho encuentros durante el curso pasado, todos como revulsivo en busca de cambiar el rumbo del partido en las segundas partes. Los duelos en los que más minutos pudo disfrutar fueron ante el Valencia en Mestalla y frente al Barcelona en el Martínez Valero, ambos con media hora sobre el verde. Desde hace varios años Boayar ha sido, junto a Ali Houary, una de las perlas más ilusionantes de la cantera franjiverde y quizás esta falta de delanteros le pueda venir bien para asentarse con los mayores de una vez por todas. Siempre y cuando las lesiones le respeten.

Eso sí, con menos de cien minutos disputados le dio tiempo para firmar uno de los mejores goles de la temporada ante el Levante. Corría el minuto 92 de un duelo clave para la permanencia en Primera y el marcador reflejaba un resultado de 2 a 1 favorable al conjunto valenciano. Mendoza abrió a banda para Germán Valera, quién después de controlar el balón buscó opciones y decidió recorrer metros con él. Cerca de la esquina del área puso un centro medido a la cabeza de Álex Sánchez, que lejos de ponerse nervioso le entregó el cuero a Adam Boayar. El canterano no dudó y tras una chilena espectacular consiguió superar a Mathew Ryan para igualar el encuentro.

De poco sirvió el gol de la perla franjiverde, ya que apenas dos minutos más tarde el Levante volvió a tomar la delantera tras cabecear un córner. Fue una de las derrotas más dolorosas de la temporada, pero hubo tiempo para que Adam Boayar dejase claro ante todo el mundo la categoría que atesora.

Otro nombre que sale a la hora de buscar un nueve es el de Juan Piera. El delantero nacido en 2004 llegó al Ilicitano en enero de 2026 procedente del Ourense. Durante la última temporada consiguió ver puerta cinco veces en catorce partidos con el filial franjiverde en Segunda Federación. Sin nueves en la plantilla, Martín Anselmi deberá buscar opciones en el filial y el delantero catalán apunta a ser importante en esta pretemporada.

Juan Piera es un futbolista que se ha caracterizado por atacar bien los espacios en los equipos en los que ha estado. Además de los cinco tantos también contribuyó con dos asistencias, ante el Socuéllamos y el Intercity. El duelo ante Kaizer Chiefs abrirá el telón de los amistosos veraniegos en el Pinatar Arena, todos con el objetivo de llegar al punto el día del debut ante el Deportivo en Riazor. Habrá que tener paciencia con las llegadas y los nuevos fichajes en este mercado y hasta el 1 de septiembre todo podrá pasar.