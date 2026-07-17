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Sencilla y tradicional: así es la nueva camiseta del Elche

El conjunto franjiverde ha presentado la primera equipación para la próxima temporada con la novedad de detalles en negro tanto en el cuello como en los remates de las mangas

Gonzalo Villar y Víctor Chust posan con la nueva camiseta.

Gonzalo Villar y Víctor Chust posan con la nueva camiseta. / Elche CF

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Kike Calabuig

Kike Calabuig

Elche

Un día antes de estrenarse en pretemporada, el Elche ha desvelado cuál será su nueva piel para afrontar la temporada 2026/2027. Optando por la sencillez y la tradicionalidad, el club busca con esta nueva camiseta confirmar aquello que hace único al conjunto franjiverde, sin necesidad de reinventar ni probar cosas nuevas. "Porque hay símbolos que no necesitan cambiar para seguir representando a toda una afición", narraba el comunicado de la entidad sobre la nueva camiseta principal.

La esencia franjiverde seguirá intacta en la primera equipación una temporada más con el elemento más característico de la entidad a lo largo de su historia: la franja horizontal verde que cruza la camiseta de delante a atrás.

La camiseta está diseñada para maximizar el rendimiento de los futbolistas. Tanto dentro como fuera del terreno de juego se pretende elevar al máximo su nivel y esta nueva camiseta está confeccionada con un tejido técnico transpirable, elástico y de peso ultraligero, lo que favorece la comodidad y la libertad de movimientos. La tecnología de secado rápido, capaz de absorber la humedad de manera eficaz también estará incorporada, al igual que un ajuste deportivo de corte atlético pensado para optimizar el confort.

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Gonzalo Villar y Víctor Chust posan con la nueva equipación.

Gonzalo Villar y Víctor Chust posan con la nueva equipación. / Elche CF

Este curso la franja horizontal tendrá mayor presencia, pero no dejará de perder su sencillez, "recordando que la identidad del Elche siempre ha estado escrita en una única línea". Como novedad, el club ha incluido en la camiseta detalles en negro tanto en el cuello como en los remates de las mangas. Con esto se pretendía buscar un acabado elegante, pero que respetase la imagen clásica del club siendo reconocible a primera vista. La primera equipación para la temporada 2026/2027 estará próximamente en las tiendas del club.

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