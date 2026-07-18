El Elche de Martín Anselmi echa a andar con victoria

Primer partido y primera victoria. Partido típico de pretemporada con algunas pinceladas de lo que será el Elche de la 2026/2027, pero muy lejos del nivel que se verá durante la competición oficial. La franja controló el partido durante los 90 minutos y se marchó al descanso venciendo por 2 a 0. En la segunda parte, un error en la salida de balón redujo la distancia en el marcador, pero más allá de la acción, el Kaizer Chiefs no generó apenas peligro sobre la portería franjiverde. La noticia negativa llegó en el minuto 40 con la sustitución de Matías Dituro tras un choque con el delantero rival.

Primera prueba para el Elche de Martín Anselmi tras 18 días de preparación. La franja ya ha empezado a andar sin caras nuevas, pero con la ilusión de hacer algo grande en el curso que está al caer. Para el debut, y como era esperado, el Ilicitano jugó un papel clave al nutrir de jugadores al primer equipo en esta primera prueba de contacto. Enfrente el Kaizer Chiefs, un conjunto sudafricano que, sobre el papel, apuntaba a estar más rodado al haber disputado más amistosos durante este verano.

Con mucho calor, seis jugadores del primer equipo y cinco del filial arrancó el duelo en el Pinatar Arena. No podía ser de otra forma y desde el pitido inicial, el Elche de Martín Anselmi optó por llevar la voz cantante. La mejor noticia en los primeros minutos fue la presión franjiverde, activa, ordenada y comandada por Umaru, el punta elegido por el técnico argentino para arrancar la temporada. El canterano, voluntarioso en todas las acciones e intenso en los desmarques, dio soluciones a la medular, pero apenas pudo generar peligro en los primeros compases.

Dos estilos opuestos

En el Pinatar Arena se vieron dos estilos opuestos, el Elche controló la posesión durante los 90 minutos y el Kaizer Chiefs optó por aguardar al contragolpe. Mientras tanto, en los minutos previos a la pausa de hidratación llegó el primer tanto franjiverde en botas de Ali Houary. El canterano, cedido en el Mirandés el curso pasado, cazó un balón alejado de la portería de Brandon Petersen y tras una pequeña conducción consiguió adelantar a los suyos gracias a un disparo medido. Abrió la lata Ali Houary y con ello se convirtió en el primer goleador de la era Martín Anselmi.

Antes de cerrar la primera mitad el ritmo bajó y llegó la jugada más desafortunada del encuentro. En un desplazamiento en largo de Kaizer Chiefs, Dituro chocó de forma peligrosa con el punta sudafricano y tuvo que ser sustituido por Iturbe a modo de prevención. Estaba siendo el típico partido de pretemporada, pero en el descuento, Umaru consiguió estrenarse con la franja en su primer partido con el primer equipo. Gonzalo Villar puso un centro medido a la cabeza de Chust, quien en el segundo palo le regaló el tanto al canterano franjiverde que no falló. Primeros 45 minutos del nuevo Elche y 2-0 en el marcador.

Vuelta al terreno de juego tras el descanso y revolución en el once. Entraron Tete Morente, John Chetauya, Barzic, Fede Redondo, Padilla, Marc Aguado, Martim Neto, Germán Valera, Álex Sánchez y Nordin. Con los cambios la tónica del partido no cambió, de hecho, el control del juego por parte del Elche se multiplicó con el paso de los minutos. Sin embargo, en una jugada en la que faltó entendimiento entre John Chetauya y Martim Neto redujo distancias el conjunto sudafricano en el marcador. La pérdida de balón y la poca intensidad defensiva fueron los causantes de un tanto en el que Siphesihle Ndlovu exhibió velocidad y potencia. ´

El gol no cambió las ideas del Elche y siguió con la línea defensiva en el centro del campo, pero sin peligro. Los minutos pasaron y ante la falta de verticalidad solo dio tiempo para una tangana entre ambos equipos. Álex Sánchez, después de recibir una dura entrada, se levantó del suelo con rapidez y le recriminó la acción al rival, lo que generó que diferentes futbolistas se empezaran a encarar también. No llegó la sangre al río y con la pausa de hidratación los nervios se relajaron y volvió a primar el fútbol.

Desde ese momento poco fútbol se vio sobre el Pinatar Arena, más allá de un penalti generado por Nordin. El canterano, tras una preciosa jugada individual, fue derribado dentro del área. Él mismo fue el encargado de la pena máxima, pero no pudo superar al portero rival. Sin goles pasaron los últimos minutos hasta que en el 92 el colegiado decidió dar por finalizado el encuentro. 2-1 y primera victoria en el primer encuentro.