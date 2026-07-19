Umaru como '9' hasta la llegada de fichajes

El partido del Elche contra el Kaizer Chiefs, primero de la pretemporada franjiverde, guardaba ciertos secretos a revelar, tras 16 de trabajo a las órdenes de Martín Anselmi. Patrones que deberían fortalecerse durante la competición y que, como primera toma de contacto, no decepcionaron.

Uno de ellos era comprobar si va a haber grandes diferencias entre la propuesta del argentino y la de su predecesor, Eder Sarabia. Y, partiendo de que la base posiblemente sea la misma, todo apunta a que este Elche tratará de subir un punto la presión en campo rival y adelantará, todavía más, su línea defensiva.

Todo ello está en fase de pruebas. La plantilla está lejos de ser la que peleará en Primera División durante la 2026-2027, especialmente en lo que respecta a caras nuevas, que no hay ninguna todavía. Hay líneas a reformar, sobre todo una delantera que ha perdido a sus tres integrantes del curso pasado, por diferentes motivos: Álvaro Rodríguez ha sido traspasado al Bournemouth por 25 millones de euros, André Silva se ha marchado al Oporto tras finalizar contrato y a Rafa Mir se le extinguió su cesión y cualquier posibilidad de continuar como franjiverde después de haber sido condenado a ocho años y medio de prisión por agresión sexual.

Primer once de Anselmi, con Umaru en la parte de arriba / Elche CF

Sin fichajes, Anselmi ha tenido que ir trabajando en estas dos semanas con lo que tiene para configurar su primer ataque veraniego. Y de lo que dispone es de canteranos, que no tendrán actualmente el nivel de los profesionales, pero la actitud y la ilusión son infinitas, aunque estemos en el mes de julio.

El partido de Umaru

Para medirse al Kaizer Chiefs, el preparador franjiverde le otorgó el rol de '9' a Umaru Konare (Monforte del Cid, 2004), futbolista captado por el fútbol base de la entidad en hace ahora dos años, procedente del Intercity, tras haberse formado en la ciudad de las palmeras, concretamente en el Pablo Iglesias, club con mucha tradición a nivel de cantera en Elche.

Durante los últimos 24 meses, Umaru se ha estado curtiendo en el Ilicitano, a las órdenes de Ángel Donato y Carlos Cuéllar; y del Barbastro, donde estuvo cedido en la segunda mitad de la 2024-2025, siempre en Segunda Federación. Tras un aterrizaje titubeante en su primera curso, en la 2025-2026 disputó 30 partidos y marcó seis goles.

Umaru, como se pudo comprobar ante el Kaizer Chiefs, no negocia un solo esfuerzo. Incansable en la presión, eso es lo que Anselmi pide a la punta de lanza de su sistema, requisito fundamental para tratar de recuperar el balón cuanto antes y en la zona más próxima posible al área rival. El argentino ya venía advirtiendo de que esa iba a ser propuesta y en el primer test se pudo comprobar que no eran palabras vacías.

El canterano franjiverde fue la noticia más destacada del debut del Elche en esta pretemporada. Disputó la primera parte y se le vio excesivamente activo, muy enchufado en el rol que le ha pedido Anselmi y, en el último momento, certero de cara a portería rival, anotando el 2-0 que permitía a su equipo sentenciar el duelo y a él ceder su puesto a Nordin con la satisfacción del trabajo bien hecho.

Umaru, felicitado por su compañeros tras marcar su primer gol con el Elche / Jesús Hernández/ECF

Sin Umaru sobre el césped de Pinatar Arena, la propuesta franjiverde fue otra. En la segunda parte, los franjiverdes carecieron de una referencia fija arriba, lo que deja claro que el futbolista que cumplirá 22 años el próximo 10 de agosto, va a tener galones con Anselmi... al menos mientras no lleguen refuerzos.

A la espera de refuerzos

En este sentido, el Elche sigue esperando a Abiel Osorio, que debería haber desempeñado el rol de Umaru en esta primera fase de la pretemporada y al que un sorprendente problema burocrático le ha impedido iniciar el trabajo con su nuevo equipo el 1 de julio... sabiendo desde el 11 de enero que esa debía ser la fecha en la que todo su papeleo debía estar en regla para viajar y trabajar.

Los otros futbolistas, más deseados porque deben ser los que lleven el paso del ataque del Elche en la 2025-2026, serán los dos o tres fichajes a cerrar de aquí al 1 de septiembre. Por el que más fuerza se está haciendo es por Fede Viñas, que el curso pasado realizó un buen curso en el Oviedo y que ha disputado el Mundial con Uruguay.

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Umaru Konare posa como nuevo jugador del Elche Ilicitano / ECF

Viñas, al que Anselmi conoce perfectamente de las etapas de ambos en el fútbol de América, presenta las cualidades que se esperan en el delantero de referencia que quiere el actual entrenador del Elche para su esquema táctico. El problema en este caso, como en tantos otros, es que tiene bastantes pretendientes, tanto en España como en el extranjero. Christian Bragarnik, ya sin Mundial, deberá acometer la reforma de su delantera cuanto antes. Mientras tanto, Umaru espera aprovechar la oportunidad de su vida.