Anselmi, tras el debut de su Elche: "Nos sentimos identificados con lo que hemos visto"

Los primeros trazos del Elche de Martín Anselmi ya se han podido ver, tras el debut del pasado viernes en pretemporada, con victoria contra el Kaizer Chieds sudafricano (2-1), en un test que sirvió para comprobar que la idea del argentino, en la línea de la de Eder Sarabia, pretende ir algo más allá en lo que a agresividad en la presión se refiere.

A través de los medios oficiales del club, Anselmi ha ofrecido sus primeras impresiones de lo que está viendo durante la pretemporada. Y, a juzgar por sus palabras, parece bastante satisfecho de lo que vio en Pinatar Arena y del nivel que está contemplando en los entrenos diarios en el Díez Iborra. "Nos sentimos identificados con lo que vemos", dijo el nuevo técnico franjiverde.

Martín Anselmi da su primera charla a los jugadores del Elche / Jesús Hernández/ECF

Anselmi también valoró de manera muy positiva el tanto de Umaru en acción de estrategia, trabajada previamente justo el día anterior. "Quiero ir despacio. Hemos entrenado el balón parado y ha llegado un gol por esa vía. No siempre lo vamos a conseguir, pero es algo que vamos a trabajar", explicó el técnico.

Sobre la idea de juego que quiere para su Elche, Anselmi incidió mucho en el concepto de la armonía grupal y conseguir la coralidad como colectivo. "Nuestro principal objetivo es estar juntos en todo momento. Nuestra forma de ver el juego es hacerlo juntos, si presionamos, lo hacemos todos; si atacamos, viajamos juntos... Se trata de estar siempre juntos y conectados para hacer lo mismo. Cuando eso sucede nos sentimos identificados con lo que vemos y creo que en este debut ha pasado", aseveró.

Dinamismo ofensivo

El entrenador del Elche también opinó sobre la importancia de mejorar en el aspecto ofensivo, pese a que en estos momentos no tiene delanteros del primer equipo a sus órdenes. "Queremos ser dinámicos a la hora de atacar, con cierta estructura, pero que se rompa y se compense de otra forma, dar amplitud, tener desequilibrio en el uno contra uno, jugar entre líneas... Se trata de identificar el espacio para generar ventajas y ser agresivos, pensar en el arco rival y ser valientes", concluyó.

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El Elche continuará su trabajo de pretemporada durante esta semana, con la segunda cita en forma de partido amistoso programada para el próximo viernes, con el Johor de Malasia como rival en el estadio Camilo Cano de La Nucía.