El recuerdo del Elche a sus dos campeones del mundo

España tiene 26 nuevos campeones del mundo y, entre ellos, cada uno cuenta con su historia particular. Con trayectorias que incluyen a múltiples clubes, desde el fútbol base hasta el profesionalismo. Y, en dos de ellas, el Elche forma parte de la nueva estrella que luce ya en el olimpo del balompie nacional.

La entidad franjiverde no quiso olvidar del paso que tuvieron Fabián Ruiz y Unai Simón por la ciudad de las palmeras. El primero de ellos breve. El segundo, fugaz. Pese a ello, ambos guardan un cariño especial por una entidad que, en el caso del andaluz le sirvió para crecer y madurar como futbolista, conociendo la cara más amarga del deporte; y en el del vasco para agradecer un detalle que le hizo regresar a su casa antes de lo esperado.

Fabián militó en el Elche durante la segunda vuelta de la 2016-2017, en calidad de cedido por el Betis, con apenas 20 años. En Segunda División y con Alberto Toril como entrenador, el futbolista de Los Palacios llegó para reforzar una línea medular que estaba siendo muy maltratada por las lesiones.

En aquel momento, las miradas del Elche se dirigían hacia la zona de ascenso... pero acabó descendiendo a Segunda B, tras un final de liga desastroso, que se llevó por delante a Toril. Vicente Parras trató de enderezar la situación, pero no lo logró, con más lesiones en los meses finales y un ambiente enturbiado en el vestuario y el entorno.

Fabián Ruiz celebra su gol contra Bélgica. / Agencias

El actual campeón del mundo disputó 18 partidos con el Elche, en los que marcó un gol, en Tarragona al Nàstic. "Fabián es un pepino", declaró Chuti Molina, director deportivo que lo trajo a la ciudad de las palmeras. No se equivocaba. El curso siguiente ya destacó en el Betis y fue traspasado al Napoli, de donde dio el salto al PSG en 2022. A día de hoy tiene un Mundial, una Eurocopa y dos Champions.

El verano de Unai Simón

El caso de Unai Simón y su vínculo con el Elche es mucho más llamativo. En el verano de 2018, tras recuperar la plaza en Segunda División, la entidad franjiverde logró su cesión, procedente del Athletic, donde Kepa le cerraba las puertas de la titularidad y Remiro y Herrerín las de la suplencia.

Sin embargo, en pleno mes de agosto y tras ya haber sido presentado y haber debutado en un amistoso contra el Alcoyano, las piezas del castillo de naipes empezaron a caer. El Chelsea fichó a Kepa por una millonada, Herrerín se lesionó y el Athletic apartó a Remiro por negarse a renovar.

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En estas circunstancias, el conjunto rojiblanco solicitó al Elche el regreso inmediato de Simón. La entidad ilicitana no puso reparos y el ahora guardameta titular de la selección española se hizo con un sitio bajo palos que ya no ha abandonado, creciendo hasta convertirse en campeón de Europa y del mundo, siendo elegido mejor portero del reciente campeonato disputado en Estados Unidos, Canadá y México.