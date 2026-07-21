Affengruber y Sangare se incorporan este sábado a la pretemporada del Elche

A falta de fichajes, Martín Anselmi tendrá esta semana a su plantilla al completo para iniciar la fase decisiva de la pretemporada en el Elche. Este sábado está previsto que se incorporen al trabajo Affengruber y Sangare, los dos miembros de la plantilla que durante el verano han tenido compromisos internacionales.

De este modo, los dos defensas reforzarán una plantilla que hasta la fecha no tiene caras nuevas. Affengruber disputó el Mundial con la selección de Austria, aunque no contó con ningún minuto en ninguno de los cuatro partidos que jugó su equipo contra Jordania, Argentina, Argelia y España.

El combinado centroeuropeo, que en el torneo curiosamente se enfrentó a las dos selecciones finalistas, cayó eliminado en dieciseisavos de final contra la posterior campeona mundial. Aquello ocurrió el día 2 de julio, por lo que Affengruber va a contar con tres semanas de vacaciones.

Affengruber, pensativo, durante un entrenamiento de la temporada pasada / Áxel Álvarez

En este tiempo, el futbolista habrá podido desconectar de los rumores en torno a su futuro. Affengruber acaba contrato en 2027 y tiene a numerosos equipos interesados en hacerse con sus servicios. El central está encantado en el Elche y, pese a ser consciente de que tiene una oportunidad profesional de dar un paso adelante en su carrera, de momento solo piensa en regresar al trabajo junto a sus actuales compañeros.

Sangare, campeón

Sangare, por su parte, se proclamó campeón de Europa sub-19 con una Rojita que arrolló en el torneo disputado en Gales, en el que el lateral ilicitano alternó la titularidad con el madridista Fortea. Este fue el culmen perfecto de un curso que inició en la Roma, para posteriormente ser cedido al club de su ciudad y acabar firmando en propiedad, tras ejecutar el Elche la opción de compra pactada en el contrato de préstamo.

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Buba Sangare, con la medalla y el trofeo de campeón de Europa / BS

Ahora iniciará una nueva fase en la que, pese a su juventud, espera ser importante en los planes de Anselmi. En su caso, la selección disputó la final europea el pasado 11 de julio, por lo que va a tener casi dos semanas de descanso antes de ponerse a las órdenes de su nuevo entrenador.