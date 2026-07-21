La cantera del Elche pide paso a Anselmi

Caras de ilusión. Humildad, sí. Descaro, también. Los jóvenes futbolistas vienen pisando fuerte, sobre todo al haber crecido en una generación en la que alrededor han vivido más éxitos que fracasos. En este entorno, la cantera del Elche trata de dar un paso adelante para ser importante en el primer equipo. Llegar y mantenerse. Y no hay mejor época que el verano para conseguirlo.

Sobre todo porque en este Elche sigue sin haber caras nuevas. Las novedades las aportan los chavales que suben del filial. Tres de ellos debutaron con el primer equipo el pasado viernes, aunque fuera en un amistoso, contra el Kaizer Chiefs sudafricano. Para ellos no fue una pachanga. Fue, casi, una final de Champions... o de Mundial.

Umaru Konare, Álvaro Miralles y Álvaro Padilla ya saben lo que es jugar al lado de los Dituro, Pedro Bigas, Germán Valera y compañía. Desde el 1 de julio entrenaban junto a ellos, pero les faltaba dar ese pasito extra. En el primer once titular de Martín Anselmi, Umaru y Miralles estuvieron entre los elegidos. El primero de ellos incluso marcó, al filo del descanso. En la segunda parte le llegó el turno a Padilla.

Umaru Konare celebra el gol al Kaizer Chiefs / Jesús Hernández / ECF

"Cuando te dicen que tienes que entrenar con gente a la que ves por televisión o en el estadio te entran muchos nervios, pero al final es lo que toda persona a la que le gusta el fútbol quiere", reconoce el goleador, en una conversación entre los tres canteranos en las redes sociales del Elche. Cuando se juntan fuera de las cámaras son tres chavales con una motivación común: jugar en Primera División. Y se nota. Quieren, además, hacerlo juntos.

"Mis padres vinieron a verme en el debut y pasamos en unas semanas de estar en Segunda RFEF al primer equipo", apunta Padilla. "Nos vimos cómodos y nos sirve para crecer como futbolistas", agrega Miralles. Los tres coinciden a la hora de señalar a Carlos Cuéllar, entrenador del Ilicitano, y el resto de técnicos de la cantera como piezas fundamentales para llegar a este verano.

Y, ¿cómo es el día a día junto a futbolistas profesionales? "Todo es muy fluido, a un toque, y como te duermas...", reconoce este último. "A Germán Valera lo sigo desde que estaba en otros equipos y ahora con nosotros es un encanto", añade Padilla, que comparte posición con el murciano. "Cuando venía al Martínez Valero desde niño mi sueño era estar con ellos y eso me hace dar el mil por mil. Mi adaptación está siendo más fácil de lo que esperaba", asevera Umaru.

El gol de Umaru pilló tanto a este como a Miralles en el campo, pero su otro compañero no lo pudo ver, al estar calentando. "Nos dijeron que había marcado Chust y al descubrir que fue Umaru me alegré mucho", confiesa. "Al llegar a casa no me creía haber marcado gol, se me siguen poniendo los pelos de punta al recordarlo", apunta un Umaru que fue la gran sensación del partido, con una notable actuación desarrollando el rol que quiere Anselmi para su '9'.

Noticias relacionadas

Umaru, felicitado por su compañeros tras marcar su primer gol con el Elche / Jesús Hernández/ECF

Solo el tiempo dirá si Umaru, Álvaro Miralles y Álvaro Padilla se asientan en el primer equipo franjiverde. No será fácil, pese a la intención de la propiedad del club de dar un paso adelante en los próximos años en cuanto a importancia de canteranos en la plantilla. "Todo niño sueña con debutar en Primera. Van pasando los escalones y cada vez te ves más cerca. Ahora mismo está ahí", dice Álvaro Padilla, esperando que esos sueños se cumplan y que en breve pasen a ser uno de esos futbolistas que antes veían por la tele o en el estadio.