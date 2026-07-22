El Elche acelera para incorporar a Deiver Machado

La espera por el primer fichaje del Elche de la temporada 2026-2027 o, mejor dicho, la primera cara nueva, podría finalizar pronto. El defensa colombiano Deiver Machado y el club ilicitano aceleran la negociación para incorporarse a las filas dirigidas por Martín Anselmi, en un refuerzo que llegaría para fortalecer el flanco izquierdo de la zaga.

Machado, de 32 años (cumplirá 33 en septiembre), está libre tras haber finalizado el pasado mes de junio su contrato con el Nantes francés, donde ha militado la última media temporada. Anteriormente, jugó en el Lens, también del país galo, entre 2021 y diciembre de 2025, el Toulouse (2020-2021), el Gante belga y, en su país, el Atlético Nacional y el Millonarios.

El colombiano es un lateral izquierdo, que también podría actuar como interior, de 173 centímetros de altura y una ya destacada trayectoria en Europa. Con la selección absoluta de su país ha sido internacional en 16 ocasiones y recientemente fue convocado para el Mundial que ganó España el pasado domingo, en el que el combinado cafetero fue eliminado por Suiza en los octavos de final.

Debut mundialista

El posible nuevo jugador del Elche participó únicamente en el último partido de la fase de grupos de Colombia, contra Portugal, en el que contuvo a los diferentes atacantes lusos, entre ellos Cristiano Ronaldo o Pedro Neto, que curiosamente es primo de Martim, con el que Machado ahora podría compartir equipo con la franja verde en el pecho. Aquel duelo terminó en empate sin goles y ambas selecciones pasaron de ronda.

Durante el resto del torneo ha sido suplente del exfranjiverde Mojica, con el que comparte un perfil de carrilero ofensivo. En su día, Machado llegó a estar en la órbita del Atlético de Madrid y, siendo libre, cuenta con más ofertas sobre la mesa. En un movimiento que podría indicar que su futuro en la ciudad de las palmeras está cerca de concretarse, el futbolista ya ha seguido al club en redes sociales.

Noticias relacionadas

Machado, marcando a un rival del PSV en un partido de Champions League / EFE

Deiver Machado ha disputado 120 partidos en la Ligue 1 francesa por lo que, en caso de fichar por el Elche, no necesitaría de un periodo de adaptación a la élite europea. El curso pasado jugó cinco partidos con el Lens (276 minutos) y 14 con el Nantes (911 minutos), viviendo las dos caras del fútbol: el Lens terminó el campeonato como subcampeón, solo por detrás del inalcanzable PSG, y el Nantes acabó penúltimo, descendiendo de categoría.