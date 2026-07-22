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Gonzalo Villar valora la pretemporada del Elche: "Estamos metiendo mucha caña"

El centrocampista murciano confiesa que la primera toma de contacto con Martín Anselmi está siendo positiva

Gonzalo Villar y Víctor Chust posan con la nueva equipación.

Gonzalo Villar y Víctor Chust posan con la nueva equipación. / Elche CF

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INFORMACIÓN

EFE

Elche

El centrocampista del Elche Gonzalo Villar destacó este miércoles la intensidad de la pretemporada que está llevando a cabo el equipo ilicitano a las órdenes del argentino Martín Anselmi y añadió que el objetivo es "cargar las pilas para llegar en las mejores condiciones a LaLiga".

"La pretemporada es para cargar baterías. Estamos metiendo mucha caña, entrenando con mucha intensidad y con ganas de que llegue la liga", señaló el jugador murciano a los medios del club.

Villar valoró especialmente poder completar este año la preparación desde el inicio, algo que no pudo hacer la pasada temporada tras incorporarse al equipo en el mercado de invierno procedente del Dinamo de Zagreb. En mayo, el Elche ejerció su opción de compra para quedarse en propiedad con el futbolista.

Nuevas ideas

El jugador afirmó que la plantilla está asimilando "poco a poco" las nuevas ideas de Anselmi, al que definió como un técnico que les pide "muchas cosas, todas positivas y muy constructivas", y se mostró convencido de que "se va a formar un gran equipo".

El centrocampista también destacó la importancia de comenzar los amistosos con victorias y señaló que el Elche debe mantener "la mentalidad ganadora" con la que acabó la pasada temporada.

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El murciano Gonzalo Villar posa tras firmar su nuevo contrato con el Elche hasta junio de 2029. / ECF

Por último, Villar agradeció el apoyo de la afición ilicitana, de la que comentó que es "una maravilla", y apostilló que el equipo tiene "muchas ganas de volver a casa", en alusión a los partidos en el Martínez Valero, aunque ahora está centrado en preparar el inicio de LaLiga para "empezar bien" contra el Deportivo en Riazor.

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