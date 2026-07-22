Elche CF
El negro y el verde, protagonistas en la tercera equipación del Elche
El club ilicitano apuesta por un diseño degradado, escudo monocromático y silueta de una palmera en la zona inferior
El Elche ha presentado este miércoles su tercera equipación para la temporada 2026-2027, que se suma de este modo a la primera, ya desvelada la semana pasada, como una de las tres opciones que vestirán al conjunto ilicitano durante la próxima campaña, por lo que solo queda por conocer la segunda de ellas.
Para esta equipación, la entidad franjiverde y Nike, su marca suministradora de material deportivo, han optado por una propuesta en la que el negro y el verde son los protagonistas, con una "imagen contemporánea" y "marcada personalidad", según explica el propio Elche en la nota de presentación de la mencionada inumentaria, que puede servir también para el día a día de los aficionados.
La nueva camiseta cuenta con un diseño degradado, con la parte superior en negro y la inferior en verde, un escudo monocromático enmarcado por un contorno verde, el logotipo de Nike en blanco y un detalle inspirado en la ciudad de Elche, con la silueta de la palmera integrada en la parte inferior lateral de la prenda.
En el apartado técnico, la equipación está confeccionada con un tejido ligero y transpirable, diseñado para favorecer la evacuación del sudor y ofrecer comodidad durante la práctica deportiva. Su corte atlético facilita la libertad de movimientos, mientras que las costuras ergonómicas contribuyen a un ajuste confortable tanto para la competición como para el uso diario.
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