El Elche afronta su segundo test veraniego entre el exotismo y viejos conocidos

De Sudáfrica a Malasia. No es una ruta vacacional para este mes de julio sino las nacionalidades de los exóticos equipos que miden el inicio de la "era Martín Anselmi" en el Elche. Los franjiverdes se estrenaron el fin de semana pasado con un triunfo contra el Kaizer Chiefs (2-1) y este viernes (19 horas) se enfrentarán al Johor, un club que domina su país con puño de hierro... y que tiene a varios viejos conocidos de la zona.

Anselmi sigue sin caras nuevas para este segundo compromiso veraniego, ante la falta de fichajes más allá de las tres opciones de compra ejecutadas por Gonzalo Villar, Víctor Chust y Sangare. Por lo tanto, continuará con su confianza en el bloque de los del año pasado y con sus oportunidades a los canteranos. Los ojos se volverán a centrar, a falta de delanteros del primer equipo, en Umaru, que dejó buenas sensaciones en el debut franjiverde.

También debe resolverse la duda del estado físico del guardameta Dituro, que dio el susto contra el Kaizer Chiefs, al tener que retirarse del partido después de un aparatoso choque con un rival. Anselmi, para roles ofensivos, no pudo contar hace cinco días con Adam Boayar, y para rotar en la portería tampoco con Owen Bosch. Hay que comprobar si el avance del trabajo de pretemporada hace estragos en algún otro futbolista.

Otro jugador que está destacando en estas semanas es el joven centrocampista Ali Houary, muy del agrado de la secretaría técnica, que se curtió durante la segunda vuelta de la temporada pasada en el Mirandés, y del que se espera que pueda dar un paso adelante cuanto antes para ser competitivo en Primera. El canterano se juega una posible plaza en la primera plantilla... u otra cesión para continuar con su evolución, aunque él desea quedarse y probarse en la élite.

Tirano de Malasia

Enfrente, en el Camilo Cano estará el Johor, absoluto tirano del fútbol en Malasia. Han ganado las 12 últimas ediciones de su liga y, en su país, acumulan 106 partidos sin perder (97 victorias y nueve empates con un apabullante +334 en diferencia de goles). Su última derrota en competición doméstica fue en abril de 2021... y no tiene pinta de que la cosa vaya a cambiar.

Este exótico club está realizando la pretemporada en las instalaciones de la zona mediterránea, pese al calor de estas fechas. Y lo hace porque tiene un claro distintivo español... y alicantino. Su entrenador es Xisco Muñoz, su director general es Luis García (aquel exfutbolista internacional que jugó en el Liverpool de Rafa Benítez) y cuenta con un amplio número de representantes españoles entre técnicos y futbolistas.

Hasta once jugadores de su actual plantilla tienen nacionalidad española, algunos de ellos ya compartida con la malaya, tras sus éxitos lejos de casa. Entre ellos, el veteranísimo Natxo Insa, de Cocentaina, como su hermano Kiko, que tras colgar las botas allí ejerce labores de director deportivo. Mucho más joven es el otro alicantino del Johor, el portero Christian Abad, de 19 años, que pasó por el fútbol base del Elche, por lo que este será un partido especial para él.

Completan el toque rojo y gualda de este Spanish Johor el guardameta Zubiaurre, los defensas Glauder, Eddy, Irazabal y Raúl Parra, el centrocampista Nacho Méndez y los atacantes Arribas, Teto y Aketxe. Zubiaurre y Parra pasaron por el Eldense en los últimos años, cuando el club azulgrana guardaba estrechas relaciones con los propietarios del Johor, mientras que Aketxe sonó varios veranos como posible refuerzo franjiverde.

El Johor no competirá hasta finales de agosto, por lo que se encuentra en una fase preparatoria similar a la del Elche. En su último amistoso pasó por encima del Contestano, al golearle por 8-0. Ahora, el Elche subirá bastante el nivel de dificultad. Los franjiverdes, por su parte, esperan continuar con la buena línea marcada ante el Kaizer Chiefs, especialmente en la primera parte.

El primer fichaje

Al partido en La Nucia podría acudir la cúpula de la directiva del club ilicitano, ya en la ciudad de las palmeras tras haber seguido la fase decisiva del Mundial con la selección argentina. Tanto Christian Bragarnik, propietario, como Pedro Schinocca, director general, tratan de cerrar los primeros fichajes de la 2026-2027, habiendo superado ya su récord de 60 días de espera para descubrir la identidad de la primera incorporación del curso.

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