Elche CF
La camiseta del Elche, en el top 10 de valor de marca... a falta de cerrar el patrocinador
El club franjiverde, pese a haber sido un recién ascendido, aparece en la primera mitad de la tabla en un estudio
El Elche ya ha disputado un amistoso de pretemporada y ha presentado dos de sus tres equipaciones de la temporada que viene... de momento diáfanas en el centro de su camiseta, espacio destinado al patrocinador principal, el que más atención y visualización recibe y al que se asocia con el club mientras permanezca en la zamarra... o más tiempo.
La entidad franjiverde negocia la continuidad de VegaFibra como patrocinador principal del Elche. Y lo hace en la segunda temporada consecutiva en Primera División, lo que conlleva una posición de fuerza favorable al conjunto ilicitano en la negociación, ya que volverá a estar en el mejor escaparate posible.
La camiseta franjiverde (o las otras dos equipaciones) se verá en los partidos contra Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y el resto de clubes de Primera. Y el crecimiento en el mercado, para haber sido un recién ascendido en la 2025-2026, ha sido muy positivo para los intereses franjiverdes.
Según un estudio realizado por Blinkfire (plataforma digital de inteligencia de marketing y análisis de datos asociada a LaLiga), entre agosto de 2025 y mayo de 2026, el Elche habría ubicado a su marca asociada, en este caso VegaFibra, en el top 10 en cuanto a valor mediático de los 20 clubes de la máxima categoría española.
Este estudio otorga un valor de mercado a la camiseta del Elche de 4,1 millones de dólares (3,6 millones de euros), ubicándola en la décima posición del ranking, muy cerca de la del Valencia, que le supera por apenas cien mil dólares (4,2 millones).
La primera posición de esta tabla sería para el Real Madrid (773,9 millones de dólares), con el Barcelona siguiéndole, a bastante distancia (594 millones). El podio lo cerraría el Atlético de Madrid (75,6 millones de dólares), con Betis, Athletic, Sevilla, Girona y Getafe como los otros equipos que quedarían por delante del Elche en el ranking.
Top 10 valor de marca de las camisetas de Primera División
- Real Madrid (773,9 millones de dólares)
- Barcelona (594 millones de dólares)
- Atlético de Madrid (75,6 millones de dólares)
- Betis (16,7 millones de dólares)
- Athletic (9,6 millones de dólares)
- Sevilla (7,1 millones de dólares)
- Girona (5,7 millones de dólares)
- Getafe (4,6 millones de dólares)
- Valencia (4,2 millones de dólares)
- Elche (4,1 millones de dólares)
A tres semanas de empezar la liga, se espera que el nuevo patrocinador del Elche sea anunciado en breve. Hay que apuntar que VegaFibra forma parte del grupo Avatel, siendo su marca reconocida en el sureste español, principalmente en la Vega Baja, Murcia y, desde su vínculo con la entidad franjiverde, en la ciudad de las palmeras.
Por ello, durante algunos partidos de la temporada pasada, el logo que lució el Elche en su camiseta fue el de Avatel y no el de VegaFibra, situación que se podría repetir a lo largo de la 2026-2027 si el acuerdo entre todas las partes se acaba renovando.
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