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Josan renueva con el Elche y llegará a la década como franjiverde

El crevillentino, que terminó contrato en junio, continuará un curso más en la plantilla ilicitana

Josan celebra en el Martínez Valero.

Josan celebra en el Martínez Valero. / ECF

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David Marín

David Marín

Elche

Casi un mes después de finalizar su anterior contrato con el Elche, Josan ha alcanzado un acuerdo para seguir una temporada más como franjiverde. Será la décima en su carrera, la del club en el que se formó y al que llegó en invierno de 2018, en Segunda División B. Ahora, como capitán y leyenda, seguirá en Primera.

El Elche y el crevillentino han apurado casi hasta el último momento lógico el acuerdo para seguir vinculados un año más. Pese a que en su presentación Martín Anselmi le dejó totalmente abiertas las puertas del vestuario y que el director general, Pedro Schinocca, aseveró que el acuerdo cristalizaría, el paso de los días no jugaba a favor de ninguna de las partes.

281 partidos con el Elche

Finalmente, Josan continuará haciendo historia en el Elche. De momento, el futbolista acumula 281 partidos oficiales con la franja verde, ubicado en el noveno puesto de los que más la han lucido en todos los tiempos. El acuerdo entre ambas partes es hasta el próximo mes de junio, cuando el crevillentino tendrá 37 años (los cumple en diciembre).

La temporada pasada, la aportación de Josan se limitó a 19 partidos de liga, solo cuatro de ellos como titular y ninguno completo, aunque en algún encuentro ejerció como revulsivo para abrir el campo, un rol que ahora mantendrá con Anselmi, además de ser uno de los pesos pesados del vestuario.

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Josan centra ante la oposición de Fran García durante el Real Madrid-Elche / Chema Moya/EFE

Josan se incorporará a los entrenamientos del Elche, aunque durante el verano se ha ejercitado por su cuenta para no perder la forma. "Representa los valores del Elche dentro y fuera del terreno de juego. Su liderazgo, experiencia y cercanía con la afición le han convertido en uno de los grandes referentes del vestuario y en una figura especialmente querida por el franjiverdismo", ha manifestado el club ilicitano para anunciar su renovación.

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