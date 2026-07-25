Ali Houary se hace grande en el Elche

Las pretemporadas, en lo que respecta a los resultados, suelen ser anecdóticas, todo lo contrario que las sensaciones y las sinergias. En los compromisos veraniegos no se busca ganar o perder, sino que el principal objetivo es asumir los conceptos del entrenador. Además, la pretemporada suele servir para adaptar a los nuevos fichajes, pero en casos como el Elche, donde todavía no hay caras nuevas, es el momento idóneo para que algunos jugadores den un paso adelante y asuman más responsabilidades. Esto se suele dar con los canteranos, que buscan verano tras verano poder tirar la puerta abajo y asentarse en el primer equipo.

Ali Houary vio puerta en el primer amistoso. / Elche CF

Inmerso en esa tarea está Ali Houary, quizás una de las figuras más destacadas en los primeros dos partidos de la franja con Martín Anselmi. Con la llegada de un nuevo técnico se abre un abanico de posibilidades para muchos futbolistas y el canterano está intentando hacerse un hueco con los más mayores. La temporada pasada también la arrancó en dinámica del primer equipo y fue de la partida en varias ocasiones, pero en enero el club tomó la decisión de mandarlo cedido al Mirandés en Segunda División, donde no pudo evitar el descenso a la tercera categoría del fútbol español.

Ante el Kaizer Chiefs en el Pinatar Arena empezó en el once titular y fue de los mejores en la primera mitad. Asumió responsabilidades y dio soluciones a un equipo que todavía está en rodaje tras la llegada del nuevo entrenador. Intenso en la presión, el canterano franjiverde consiguió robarle un balón al conjunto sudafricano en el minuto 20 y tras recorrer varios metros en conducción no dudó y cruzó el balón. Hizo imposible la estirada del guardameta rival y consiguió adelantar a los suyos en el primer amistoso de pretemporada. De esta forma, Ali Houary se convirtió en el primer goleador de la era Martín Anselmi.

Houary ha sido durante los últimos años una de las grandes perlas de la cantera franjiverde y lo ha ido demostrando con fogonazos, pero sin mucha continuidad. Con el primer equipo debutó de manera oficial el 30 de octubre de 2024 ante el Coria en Copa del Rey. Era la primera ronda de la competición y el canterano disputó los 90 minutos de un partido que terminó con triunfo ilicitano por cero a tres. Apenas dos semanas más tarde consiguió debutar en Segunda División ante el Eibar, pero en este caso solo fueron seis minutos tras sustituir a Nico Fernández Mercau en Ipurua. Mientras tanto, disputó 25 partidos con el Ilicitano con más de 1700 minutos en las piernas.

La temporada pasada arrancó con Ali Houary siendo titular en el regreso del Elche a Primera División. En la jornada 1, ante el Betis, el canterano fue de la partida en liga por primera vez y no se achantó por la ocasión. El Elche todavía estaba terminando de confeccionar la plantilla y ante la falta de efectivos, Eder Sarabia no dudó en darle una oportunidad a un joven que había dejado atrás una pretemporada más que correcta. En liga volvió a ser titular ante el Sevilla en la jornada seis, donde la franja no pudo pasar del empate a dos.

Nueva aventura

Sumó dos titularidades más en Copa, pero esos minutos con el primer equipo no le bastaron para hacerse un hueco en los esquemas de Eder Sarabia. En enero emprendió una nueva aventura en Miranda de Ebro, donde terminó la temporada con 15 partidos disputados y un descenso a Primera Federación. No pudo ver puerta y fue expulsado ante el Racing de Santander, pero, desde el primer momento, se convirtió en un fijo para Antxon Muneta.

El centro del campo y la mediapunta no están tan huérfanos como la delantera, pero actuaciones como las que está llevando a cabo durante esta pretemporada le pueden otorgar más minutos en la élite del fútbol español. De momento, es el futbolista con más minutos de la plantilla en estos dos encuentros, por lo que parece ser de la confianza de Martín Anselmi. Para esto también sirven las pretemporadas, para ver el crecimiento de futbolistas que se han ido fogueando por diferentes sitios del país.

El próximo amistoso será el martes 28 de julio a las 20:00 horas ante el Al Ain, por lo que Ali Houary tendrá otra oportunidad de seguir deleitando al nuevo entrenador con goles, asistencias o acciones de mérito. Ante la falta de caras nuevas, que deberían llegar a lo largo de este mercado, la cantera está pidiendo paso.