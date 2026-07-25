Marc Aguado: "Sabemos que el Elche está haciendo su trabajo y confiamos en ellos"

Segundo partido de pretemporada y el Elche no pudo pasar del empate ante el Johor. Tras el duelo, Marc Aguado compareció en zona mixta alabando a los más jóvenes y quitándole hierro a la falta de caras nuevas. El centrocampista maño fue una de las piezas clave la temporada pasada y este nuevo curso, con Martín Anselmi a los mandos, apunta a seguir siendo decisivo para el club franjiverde.

"Ha sido un partido típico de pretemporada, estamos acumulando mucho trabajo en las piernas y es normal que haya tramos del partido en el que no se hagan las cosas como queremos. Nos tenemos que quedar con los primeros 30 o 35 minutos, a mi parecer han estado muy bien y es lo que el míster nos está pidiendo. Hay que seguir trabajando para poder ampliarlo en el tiempo", opinaba el centrocampista.

Durante la pretemporada están teniendo una importancia capital los canteranos y Aguado ha elogiado tanto su ayuda como su adaptación. "Están súper adaptados, el club tiene que estar orgullosísimo del trabajo que está haciendo con los chicos de la cantera porque están demostrando que nos pueden ayudar. Espero que tengan su oportunidad durante la temporada".

Renovación de Josan

Respecto a la figura de Josan, Marc Aguado ha comentado que el capitán es "una figura muy querida dentro del vestuario". Además, ha añadido que los jugadores eran conscientes de que estaba en conversaciones con el club para alargar su estancia en la entidad una temporada más y también, que es un orgullo para todos poder compartir vestuario con un jugador como él.

"Siempre digo que las pretemporadas a nivel de resultados son anecdóticas. Lo importante es que el equipo acumule carga de trabajo, que cojamos los conceptos del entrenador y que no se rompa la familia que hay en el vestuario", opinaba el centrocampista. Por otro lado, tras ser cuestionado sobre el hecho de no tener caras nuevas, Aguado ha sido claro. "Nosotros estamos centrados en los que estamos aquí. Sabemos que el club está haciendo su trabajo y confiamos a muerte en ellos. Vamos a darlo todo a la espera de que venga más gente".

“Me ha sorprendido mucho la labor personal tanto de Martín como de su cuerpo técnico. A nivel de juego es bastante similar en muchas cosas, estamos tratando de asimilar los conceptos que quiere cambiar, pero a nivel general es un modelo de continuidad del club que nos viene bien a los jugadores”, sentenciaba sobre las diferencias entre Sarabia y Anselmi.