La eterna espera del Elche en el mercado de fichajes

Hay diferentes maneras de moverse en el mercado, pero el objetivo siempre es el mismo, crecer y mejorar para estar a la altura del reto. Mientras que hay equipos que a día de hoy cuentan con una plantilla prácticamente cerrada, hay otros que tienen mucho trabajo por delante. Dentro de este segundo grupo está el Elche, sin caras nuevas y con los únicos movimientos de Buba Sangare, Gonzalo Villar y Víctor Chust. Además, la franja ha visto como jugadores clave han abandonado el proyecto para arrancar nuevas aventuras lejos de la ciudad de las palmeras. Una situación que no es anómala, pero que está empezando a generar un poco de nerviosismo en la hinchada.

La estrategia de cerrar los principales acuerdos en el tramo final del mercado le ha dado rédito tanto a Christian Bragarnik como al club en los últimos años y todo apunta a que este verano será bastante similar. Ascensos y permanencias se han conseguido con esta dinámica, pero julio se está empezando a terminar y la gente comienza a estar sedienta de fichajes. Muchísimos son los nombres que han sido relacionados con la entidad, pero la franja no ha terminado de oficializar la llegada de ninguno más allá de las compras de Buba Sangare, Gonzalo Villar y Víctor Chust.

Quizás, los movimientos de equipos rivales tengan gran parte de culpa en este nerviosismo instaurado por los aledaños del Martínez Valero. El verano de equipos recién ascendidos está siendo intenso en lo que a fichajes se refiere, sobre todo para el Deportivo de la Coruña. Hasta el momento han oficializado seis llegadas y la ilusión en el regreso a Primera está disparada.

Esta nómina de fichajes la comanda Pierre-Emerick Aubameyang, ya que el delantero gabonés sorprendió a todo el mundo del fútbol al recalar en una entidad recién ascendida a la categoría de oro. Procedente del Olympique de Marsella, Aubameyang vio puerta en 42 ocasiones con el conjunto francés y dejó atrás una de las carreras más rocambolescas del fútbol europeo con paso por equipos como el Arsenal, el Barça, el Borussia Dortmund o el Milán.

También apostó fuerte el Deportivo por Leo Román. Nueve millones de euros pagó un recién ascendido por un portero de 25 años y con gran proyección. Además de Leo Román, también se pagaron seis millones por Jonathan Asp Jensen y Bright Ede. No está dudando el conjunto gallego en este regreso a Primera y su intención es apuntar lo más alto posible.

El Racing de Santander, también ascendido este año, ha conseguido cerrar tres llegadas por el momento. La más destacada es la de Sergio Canales, una figura histórica para el club que ha hecho carrera por todo el mundo y ahora, en Primera División, el conjunto santanderino podrá volver a contar con un futbolista mágico. Las otras dos incorporaciones son Facundo González por dos millones y medio de euros y Asier Villalibre tras haber estado cedido en el club la temporada pasada.

Valor de mercado

Un verano más tranquilo es el que está pasando el Málaga. El último equipo en ascender solo ha hecho oficial dos movimientos, el retorno de Fernando Calero a la defensa y la cesión de Juan Cruz procedente del Leganés. Se espera que a lo largo del mes de agosto el club haga más movimientos, ya que, por el momento, es la entidad con menos valoración de mercado de la categoría. Con 36,63 millones ocupa la cola de la tabla, mientras que el Elche habita en la 19ª posición con 60,60 millones.

El Elche no es el único equipo sin incorporar caras nuevas. Osasuna, Villarreal y Athletic Club tampoco ha acometido ningún fichaje por el momento y confían en la plantilla del curso pasado. Sí que han oficializado ventas, como la de Víctor Muñoz al Liverpool por 40 millones de euros, pero el apartado de llegadas sigue sin estrenarse.

Queda verano para cerrar fichajes, pero el tiempo apremia. La delantera en el Elche sigue desierta y en los amistosos está tocando recurrir a la cantera para cubrir las plazas en el once. Los más jóvenes están rindiendo a las mil maravillas y piden paso, pero se antoja necesario oficializar fichajes si se quiere mantener en la élite otra temporada más.