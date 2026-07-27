El Elche no cuelga el "sold out" en la primera fase de la campaña de abonos, aunque confía en la lista de espera

Sin "sold out", pero cerca del mismo. El Elche ha cerrado la primera fase de su campaña de abonos 2026-2027 sin repetir las cifras históricas del año pasado, aunque confiando en que será cuestión de tiempo volver a quedarse sin carnés que repartir. Ahora se abre un nuevo periodo, hasta el inicio de curso, en el que la entidad ilicitana espera llegar a los 27.000 abonados, récord de la entidad.

Ello supondría calcar los números de la 2025-2026 y volver a verse obligados, por un motivo positivo, a cerrar la campaña. Entonces, el Elche anunció que se había quedado sin posibilidad de seguir con la venta de abonos abierta de cara al público al haber completado el aforo permitido del coliseo ilicitano: lo hizo el 8 de agosto, en el tercer día dedicado a nuevas altas.

Esa etapa de la campaña se abrirá ahora el 4 de agosto, después de que el domingo se diera por concluido el plazo de renovaciones, con un día extra por parte del Elche para dar la oportunidad a sus aficionados de proseguir con la confianza hacia su plantilla en Primera División, ya que la fecha inicial para cumplir con este plazo era el sábado pasado. Según las cifras oficiales comunicadas por el club franjiverde, la misma se cerró con 24.452 carnés renovados.

Aficionados del Elche entonan el 'Aromas Ilicitanos' antes de un partido, en el Martínez Valero. / Áxel Álvarez

Unos números que supondrían haber alcanzado las máximas cotas, fechadas en 2015, también en la élite, hasta el boom de la 2026-2027. Pese a no haber llegado a las esperadas 27.000, algo lógico, por otra parte, desde el Elche se transmite que no debería haber problemas para alcanzar esos números en cuanto la campaña se reabra dentro de unos días para atender a los aficionados que el curso pasado no tenían carné y este desean hacérselo.

Ya la temporada pasada hubo un alto número de seguidores franjiverdes que se quedaron sin opción de sacarse un abono, por lo que de cara a este curso se creó la figura del "Carnet franjiverde" para asegurar un orden a la hora de atender las expectativas si se tenía que abrir el proceso cuando terminará el proceso de renovaciones. Esto ha ocurrido y, a partir del próximo 4 de agosto y con la cercanía del inicio de liga el Elche debería volver a contar con 27.000 abonados en sus filas.

23 de agosto, primer partido en casa

La campaña de abonos del Elche, presentada a finales de junio, se inició el 2 de julio de manera telemática y el día 13 de manera presencial. Desde entonces, el ritmo de renovaciones ha ido prácticamente a mil por jornada, excepto en las primeras fechas, que fue más rápido (4.000 abonos vendidos en el primer día y medio). Ni la ausencia de fichajes ni la subida de precios, que en realidad, al quitar los días de pago para los encuentros contra Real Madrid y Barça, era relativamente leve, parecen haber hecho mella en la moral del franjiverdismo.

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Aficionados del Elche celebran la permanencia en la Glorieta / Áxel Álvarez

Ahora queda por confirmar que la percepción del Elche es la correcta y que en agosto, antes de que empiece la liga en A Coruña (día 17), el club mantiene intacta su masa social, aunque haya un cambio en un pequeño porcentaje de ella. Hay que recordar que el primer partido en el Martínez Valero no será hasta el 23 de agosto, contra el vigente campeón, el Barcelona. Para entonces se espera un lleno en el recinto franjiverde y que la práctica totalidad del mismo sean abonados de la 2026-2027.