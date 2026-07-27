El Elche ya tiene a todos sus efectivos... menos a Osorio

Affengruber, Josan y Sangare. Los tres últimos refuerzos para Martín Anselmi en Elche, que no fichajes. Son los futbolistas que quedaban por incorporarse a la pretemporada, dos de ellos por sus compromisos con las selecciones, que les hicieron reubicar sus periodos vacacionales, y el otro por la tardanza en sellar su renovación.

Podría decirse que la plantilla del Elche ya está completa. Ni mucho menos. En primer lugar, porque sigue abierto el interrogante de Abiel Osorio, un fichaje que Christian Bragarnik cerró en enero para incorporarse en julio. A finales de mes, el argentino todavía no ha podido viajar a España.

El delantero propiedad del Elche Abiel Osorio, durante un partido con Defensa y Justicia / DYJ

Según el club que lo incorporó a principios de 2026 y que tramita decenas de casos en la documentación de sus futbolistas cada año, existen problemas con su visado... seis meses después de saber cuándo y dónde tenía que estar el futbolista el 1 de julio. El asunto no reviste mayor gravedad en lo deportivo porque, en teoría, no se esperaba que fuera un fichaje decisivo para el proyecto de la presente temporada.

Ocurra lo que ocurra con Osorio, la incógnita sobre su fichaje se mantiene. Si llega a tiempo para este verano lo va a hacer con un mes perdido para ganarse un puesto en la plantilla, y tras un tramo final de curso en Argentina en el que apenas jugó por las lesiones. Si no lo hace, el Elche, como entidad, quedará en entredicho, bien por falta de transparencia en la información o bien por no ser capaz de trasladar a un futbolista en el tiempo y forma deseados.

Tres refuerzos para Anselmi

Los que ya se entrenan junto a sus compañeros son Affengruber, Josan y Sangare. El austriaco y el ilicitano han disputado el Mundial y el Europeo sub-19, respectivamente. El central, cuyo futuro sigue en el aire por el interés que despierta entre diversos clubes europeos, no tuvo minutos con Austria en Estados Unidos. El lateral participó en el título continental de la Rojita.

Josan, por su parte, puso fin a intensas semanas en las que se ha ejercitado por su cuenta sin resolver el futuro de su próximo año, pese a que todos los caminos conducían a una renovación. Se hizo oficial el viernes, casi a la vez que llegó la noticia de que será el pregonero de las fiestas de la ciudad.

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En un vídeo compartido por el Elche en sus redes sociales, se ha podido comprobar como los tres jugadores han sido recibidos por sus compañeros con el tradicional pasillo y ya se han unido al trabajo grupal con total normalidad, en una sesión realizada, como es habitual, a puerta cerrada, lejos de los ojos del público.