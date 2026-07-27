El Elche sigue su "gira" exótica: un rival emiratí para el tercer amistoso

El Elche afrontará este martes ante el Al Ain su tercer amistoso de pretemporada, un nuevo test internacional que se disputará a partir de las 20 horas en Pinatar Arena y que permitirá al técnico Martín Anselmi continuar con la puesta a punto de su equipo cuando restan tres semanas para el inicio de la competición.

El conjunto ilicitano llega a este encuentro después de haber vencido al Kaizer Chiefs sudafricano en su estreno de pretemporada (2-1) y de empatar sin goles ante el Johor Darul Ta'zim malasio en su segundo compromiso (0-0).

Martín Anselmi, entrenador del Elche / Jesús Hernández/ECF

El partido ante el Al Ain supondrá una nueva oportunidad para que el entrenador argentino siga probando variantes tácticas y repartiendo minutos entre los futbolistas de la plantilla.

Sin caras nuevas

Como ha sido habitual durante esta pretemporada, Anselmi dará protagonismo a los jugadores del primer equipo y a los numerosos canteranos que están realizando la preparación con la plantilla profesional, en una fase en la que el técnico argentino continúa evaluando a sus futbolistas y perfilando el equipo para el debut en LaLiga.

El Elche mantiene como principal objetivo en esta fase de preparación la asimilación de los conceptos de Anselmi, que ha apostado por dar continuidad a la forma de juego de las últimas temporadas, aunque también está introduciendo sus propias variantes en el modelo de juego.

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Los jugadores del Elche celebran uno de los goles al Kaizer Chiefs en el primer amistoso de pretemporada / Jesús Hernández/ECF

El Al Ain, equipo de Emiratos Árabes Unidos que se encuentra de gira por España durante la pretemporada, volverá a enfrentarse al Elche después de que ambos conjuntos ya se midieran el pasado año en este mismo escenario. En aquel encuentro, el equipo asiático se impuso por 3-4 al conjunto ilicitano.