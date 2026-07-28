El Elche firma tablas con el Al Ain en su tercer amistoso de pretemporada

Otro empate, el segundo consecutivo, en la exótica pretemporada que está disputando el Elche, pese a no salir del litoral mediterráneo. Esta vez a dos goles y con el Al Ain emiratí enfrente, que llegó a voltear el 1-0. Los de Anselmi salvaron la derrota en el tramo final, en un día marcado por el regreso de Josan tras su renovación y la lesión de Martim Neto, que se retiró con aparentes molestias musculares a la media hora.

Sin caras nuevas todavía en nómina, al Elche le quedó claro que todavía debe mejorar mucho. En defensa porque Bigas y Affengruber todavía no se han incorporado a la dinámica de partidos. Y en ataque porque hay voluntad de cumplir con el plan de Anselmi, pero faltan armas. Los franjiverdes, ante un rival más presionante y agresivo que los dos primeros, tocaron bien, pero no tuvieron excesiva profundidad, salvo en casos aislados. En dos de ellos, vieron puerta.

Umaru definió el 1-0 tras una magnífica acción colectiva. Esas de amasar pelota y someter al oponente con el paso de los segundos, hasta que aparece la chispa, esta vez en forma de pase filtrado de Gonzalo Villar. El posterior control de Miralles lo aprovechó el hasta ahora «9» del equipo, que quiere aprovechar este verano para tratar de hacerse un nombre.

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Umaru celebra su segundo gol de esta pretemporada / ECF

Luego, la línea adelantada jugó un par de malas pasadas, sin VAR, al Elche. Una la salvó Iturbe, la otra no pudo. Igualó Giakoumakis y en el segundo tiempo, más tedioso, el Al Ain se adelantó por mediación de Baba. Por suerte, a los de Anselmi les dio tiempo a trazar otra acción positiva, entre Josan, Cepeda y Álex Sánchez, para salvar el empate.