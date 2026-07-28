Fer Niño, más cerca que nunca de reforzar la delantera del Elche

Hay futbolistas que parecen destinados a acabar jugando en un club. Esos que casi cada verano e invierno, cuando se abre el mercado de fichajes, suenan constantemente para ir a un equipo. En clave franjiverde, Fer Niño, actual delantero del Burgos, encaja perfectamente en este paradigma. Y ahora, en verano de 2026, podría estar más cerca que nunca de cerrar un círculo que se abrió... cuando apenas tenía cinco años.

El Elche, sin delanteros tras la salida a lo largo del final de la primavera y del inicio del verano de Rafa Mir, André Silva y Álvaro Rodríguez, en este orden, y la no llegada de Abiel Osorio, anda escaso de efectivos ofensivos a poco más de dos semanas de empezar la liga. Necesita delanteros. Y el que ha aparecido en el listado, uno de los tres que deberían llegar de aquí al 1 de septiembre a la ciudad de las palmeras, es Fer Niño, que ya ha venido sonando en el entorno ilicitano en los últimos años.

Fer Niño, tras marcar un gol durante su etapa en el filial del Villarreal / Mediterráneo

En un interés avanzado por Ángel García en sus cuentas de redes sociales (Cazurreando) especializadas en la información sobre el mercado de fichajes, el futbolista balear de 25 años, que cumplirá 26 el próximo mes de octubre, es la opción abierta por la dirección deportiva del Elche más avanzada para reforzar una delantera, la de su primer equipo, que a día de hoy es un solar en cuanto a número de efectivos.

El Burgos ha venido exigiendo una cantidad bastante elevada por el traspaso de su jugador, en torno a los 4 millones de euros. Y ahí entra en juego la habitual táctica de Christian Bragarnik, propietario del Elche, para obtener el mejor precio posible. El empresario argentino, sin prisa a la hora de cerrar negociaciones, ha tratado de reducir lo máximo posible esa cantidad, incluyendo un fijo menos costoso a corto plazo para su club, a cambio de bonus extra por variables de lógico cumplimiento si el mallorquín tiene un buen rendimiento con la franja verde.

El acuerdo debería ser inminente

La negociación permanece abierta y parece cerca del OK, ya que Niño, que está realizando la pretemporada con el Burgos, club en el que ha militado durante las tres últimas temporadas, todas en Segunda División, con un rendimiento muy regular: 6 goles en 37 partidos en la 2023-2024, 10 goles en 41 partidos en la 2024-2025 y 7 goles en 38 partidos en la 2025-2026; ya se habría desplazado a tierras ilicitanas, según apunta la prensa burgalesa, para cerrar los últimos aspectos de la misma y pasar el reconocimiento médico. Su familia también está preparando el desembarco en la ciudad de las palmeras desde hace unos días.

Este verano lo ha empezado con buen pie, marcando en los dos primeros amistosos de su equipo contra los filiales de Real Sociedad y Athletic. Además, parece haber dejado atrás los problemas de pubalgia que arrastró durante el curso pasado, que mermaron algo su rendimiento respecto al anterior, aunque sin llegar a ser baja durante periodos prolongados de tiempo.

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La relación entre Fer Niño y el Elche se extiende mucho más allá del interés deportivo suscitado en los últimos tiempos para ficharle. Es el hijo de Fernando Niño, central que militó en la entidad del Martínez Valero durante tres temporadas y media entre 2006 y 2009, cuando el ahora futbolista era apenas un crío. Luego se formó en la cantera del Villarreal, donde llegó a disputar 37 partidos con el primer equipo, y antes de recalar en el Burgos llegó a estar cedido en el Mallorca, también en Primera. Con los castellonenses se proclamó campeón de la Europa League en 2021.El perfil de Niño gusta en el Elche por su presencia física (metro noventa de altura) y el buen entendimiento del juego que posee, ideal para jugar de espaldas a portería y para asociarse con sus compañeros, por lo que reemplazaría, en teoría, la baja de Álvaro Rodríguez, vendido hace unas semanas al Bournemouth inglés por 25 millones de euros. Además, se considera que está entrenando en la edad ideal de madurez de un futbolista y que, tras tres años en la categoría de plata, el proyecto franjiverde se adecúa perfectamente a ese salto de categoría profesional al que aspira.