Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Vall d'UixóDirecto incendios EspañaCementerio s.III AlbuferetaTrini Amorós alcaldable PSOEBoda Ximo PuigFallecida SAMU VillenaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Elche CF

El Elche aplaza el Festa d'Elx, que apunta a año en blanco

El presidente franjiverde, Joaquín Buitrago, confirma que, como mínimo, no se disputará antes del inicio de liga

El Elche celebra el triunfo en la pasada edición del Festa d'Elx

El Elche celebra el triunfo en la pasada edición del Festa d'Elx / Jesús Hernández/ECF

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

INFORMACIÓN

EFE

Elche

El Elche no organizará el tradicional Trofeo Festa d'Elx, uno de los más antiguos de España, antes del inicio de LaLiga, debido a las obras de mejora que se están llevando a cabo en el estadio Martínez Valero, anunció este miércoles su presidente, Joaquín Buitrago.

El dirigente, que hizo estas declaraciones durante un acto en el Ayuntamiento de Elche, indicó que el club "no ha podido encajar" el tradicional torneo en su calendario, si bien no descartó que exista la posibilidad de trasladarlo a "la ventana de septiembre", en la que las selecciones nacionales disputarán encuentros FIFA.

El conjunto ilicitano debutará en la competición el 17 de agosto y el primer rival que recibirá como en su estadio, que este año celebra su quincuagésimo aniversario, será el Barcelona el 23 de ese mismo mes.

"La competición arranca cada vez más pronto y es prácticamente anteayer cuando nos estábamos jugando la permanencia con el Girona", recordó Buitrago, quien explicó que el Elche aprovechó el periodo de vacaciones "para hacer obras y reformas, como las de las butacas", por lo que, indicó, van "justos de tiempo".

Explicaciones del presidente

"Vamos a ver si podemos encajarlo (el torneo), pero antes del inicio de LaLiga no es posible. Las obras tienen un coste y un tiempo. Además, hay que aprovechar estos parones para el césped", argumentó.

"Un estadio como el que tenemos es un monstruo. Se ve muy bonito y perfecto. No es sólo hacer obras, es también mantenerlas en condiciones y no queremos caer en situaciones como, por ejemplo, la del Rayo", indicó el presidente del Elche.

Joaquín Buitrago lanza un mensaje al Ayuntamiento sobre la Ciudad Deportiva: &quot;Es el momento de ser valientes&quot;

Joaquín Buitrago, durante una comparecencia ante medios / Información

"No es sólo cambiar butacas de la grada de abajo, es sanear, impermeabilizar y colocar soportes", prosiguió el dirigente, quien no pudo garantizar que el Trofeo Festa d'Elx pueda celebrarse este año.

Noticias relacionadas

"Dependemos de otras circunstancias, como encontrar rival. No puedo asegurar ni garantizar nada", sentenció Buitrago.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El cierre del estadio del Rayo Vallecano convierte el Rico Pérez en 'trending topic': los aficionados reclaman una inspección urgente
  2. El tráfico hoy en Alicante: congestión en la AP-7 en La Vila Joiosa y numerosas incidencias en la N-332
  3. El pueblo más alto de Alicante que es perfecto para el verano: tiene sierra, río, castillo y muchos molinos
  4. Detenido en Torrevieja un fugitivo buscado en Lituania y Alemania que se ocultaba con documentación falsa
  5. Los nuevos agentes de movilidad de Torrevieja ya se emplean a fondo: multas a mansalva por mal aparcamiento en el centro
  6. Torrevieja aprueba por unanimidad en el pleno una ordenanza para intentar atajar el caos en el tendido aéreo de fibra óptica y cables
  7. Chocolates Valor, Kelme y Pikolinos, las marcas alicantinas preferentes para el consumidor local
  8. Villena reclama que los SAMU tengan médico tras fallecer una mujer en Beneixama atendida por una ambulancia que no lo llevaba

El Elche aplaza el Festa d'Elx, que apunta a año en blanco

El Elche aplaza el Festa d'Elx, que apunta a año en blanco

Crees que tu coche es un SUV pero puede que estés equivocado: casi todos se anuncian ahora así

Crees que tu coche es un SUV pero puede que estés equivocado: casi todos se anuncian ahora así

El Elche no se olvida del noruego Felix Myhre

El Elche no se olvida del noruego Felix Myhre

Las ONG de la Comunidad rechazan la “prioridad nacional” en los Presupuestos: “alimenta la confrontación social”

Las ONG de la Comunidad rechazan la “prioridad nacional” en los Presupuestos: “alimenta la confrontación social”

Cuatro mujeres acusan al actor Jared Leto de conducta sexual delictiva

Cuatro mujeres acusan al actor Jared Leto de conducta sexual delictiva

El Campello reactiva cuatro años después la reforma del emblemático Monumento al Pescador

El Campello reactiva cuatro años después la reforma del emblemático Monumento al Pescador

La EUIPO registra "Joyería de Córdoba" como primera indicación geográfica española de productos artesanales e industriales

La EUIPO registra "Joyería de Córdoba" como primera indicación geográfica española de productos artesanales e industriales

Cocituber se reconcilia con Benidorm: encuentra las hamburguesas y los bares que buscaba tras sus duras críticas

Cocituber se reconcilia con Benidorm: encuentra las hamburguesas y los bares que buscaba tras sus duras críticas
Tracking Pixel Contents