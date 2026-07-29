El Elche ficha a Fer Niño hasta 2030

El Elche ya tiene su primera cara nueva de la temporada 2026-2027, tras hacer oficial este miércoles el fichaje de Fer Niño, procedente del Burgos, que firma por el conjunto franjiverde hasta junio de 2030, en un traspaso sobre el que no han trascendido cifras oficiales. Su anterior equipo pedía 4 millones de euros en el inicio de las negociaciones, aunque la pretensión de Christian Bragarnik era reducir esa cifra y situarla en torno a tres, incluyendo variables.

El acuerdo entre las dos entidades futbolísticas era prácticamente total desde hace un par de días y el futbolista pasó reconocimiento médico el martes. Llega a un club que conoce perfectamente, ya que su padre, del mismo nombre pero sin diminutivo (Fernando Niño), jugó como central entre 2006 y 2009, cuando el ahora delantero franjiverde era un niño.

La llegada de Niño permite reforzar un ataque que había quedado huérfano de futbolistas del primer equipo tras las marchas de Rafa Mir y André Silva y la venta de Álvaro Rodríguez. Formado en la cantera del Villarreal, donde llegó a disputar 37 partidos con el primer equipo y a ganar la Europa League en 2021, para luego crecer en el Burgos, donde ha jugado los tres últimos cursos en Segunda con las siguientes cifras: 6 goles en 37 partidos en la 2023-2024, 10 goles en 41 partidos en la 2024-2025 y 7 goles en 38 partidos en la 2025-2026.

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"Delantero centro con presencia en el área, movilidad y capacidad para asociarse, Fer Niño destaca por su juego de espaldas, su potencia física y su instinto rematador", destaca el propio Elche en el comunicado de su fichaje. El futbolista se incorporará de inmediato a los entrenamientos dirigidos por Martín Anselmi, ya que estaba realizando la pretemporada con su anterior equipo, e incluso se espera que pueda debutar el viernes contra el Córdoba.