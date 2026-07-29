El Elche no se olvida del noruego Felix Myhre

A punto de expirar el mes de julio, el Elche tiene mucha tarea pendiente de cara a agosto para completar su plantilla de la temporada 2026-2027. Se acercan los días decisivos, en los que toda la maquinaria puesta en marcha por Christian Bragarnik durante los últimos meses y semanas debería dar sus frutos. Y, en algunas ocasiones, más tiempo.

Es el caso del noruego Felix Myhre, un centrocampista de 27 años que está en la agenda franjiverde desde el curso pasado, cuando el Elche ya intentó acometer su fichaje, tanteando su situación tanto en verano como en invierno. Entonces no lo logró, principalmente porque su equipo, el Brann, disputaba competición europea. Ahora, la situación puede variar.

El Elche mantiene su interés en un futbolista que gusta por su capacidad técnica y por su carácter polivalente, ya que puede ocupar diversos roles tanto en la línea medular como en las bandas. Tiene contrato con el Brann hasta diciembre de 2027 y su valor de mercado en Transfermarkt es de 3,5 millones de euros.

Myhre cuenta con el interés de otros clubes del fútbol europeo, entre ellos el West Bromwich Albion inglés, con el músculo financiero del fútbol de aquel país como punto a favor ante los franjiverdes, y el Copenhague danés. El jugador llegaría rodado al Martínez Valero, ya que el Brann ha iniciado ya la competición oficial, en la previa de la Conference League y con la disputa de varios partidos de liga, el último de ellos el pasado domingo, en el que marcó un gol y dio una asistencia en la derrota de su equipo contra el Valerenga (2-3).

Myhre marca un tanto con la selección de Noruega / EFE

Internacional con Noruega

El objeto de deseo del Elche ha sido 7 veces internacional con Noruega, aunque no estuvo en el reciente Mundial, aunque sí participó en la ventana de amistosos previa al máximo torneo balompédico, en el mes de marzo. Entre las temporadas 2025 y 2026, Myhre ha disputado 38 partidos de liga con el Brann, en los que ha anotado 7 goles y ha dado 6 asistencias. En Europa suma, en ese mismo periodo, 13 partidos.

Noticias relacionadas

Josan: "Seguro que se hará un equipo competitivo" Josan, tras su debut en pretemporada este martes, se mostró seguro de que el club ilicitano, que aún no ha concretado ningún fichaje para la próxima temporada, confeccionará "un equipo competitivo, como todos los años", que "dé alegrías a la afición". El crevillentino aseguró que se sintió "bien" en su regreso al equipo, ya que, pese a llevar apenas un par de sesiones con el Elche, ha estado realizando un plan de entrenamiento personalizado en su casa. "No creo que me cueste mucho coger el ritmo de los compañeros", dijo, aunque admitió que necesitaba tener contacto ya "con el balón y el césped".

Queda por ver si el interés del Elche esta vez acaba dando sus frutos y se concreta una operación que en los despachos franjiverdes se mantiene abierta, al igual que las de Fer Niño y Deiver Machado. Todas se esperan que puedan finalizar con los futbolistas luciendo la franja verde y reforzando la plantilla de Martín Anselmi, bastante necesitada de caras nuevas.