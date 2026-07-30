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El Elche se mide este viernes al Córdoba en su cuarto amistoso de pretemporada

El encuentro, para el que se espera el debut de Fer Niño, será en Oliva a las 10:30 horas

El Elche celebra un gol esta pretemporada

El Elche celebra un gol esta pretemporada / ECF

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EFE

Elche

El Elche afrontará este viernes, a partir de las 10.30 horas (retransmitido por À Punt), su cuarto partido amistoso de la pretemporada ante el Córdoba, primer rival español al que se enfrenta durante su preparación, en un encuentro que puede suponer el debut del delantero Fer Niño, único fichaje hecho por el club para el próximo curso hasta el momento.

El conjunto dirigido por el argentino Martín Anselmi buscará seguir con su evolución y continuar acumulando minutos y sensaciones tras un inicio de pretemporada en el que ha sumado un triunfo ante el Kaizer Chiefs sudafricano (2-1) y dos empates ante el Johor de Malasia (0-0) y el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos (2-2).

Diang da un pase durante el amistoso contra el Al Ain

Diang da un pase durante el amistoso contra el Al Ain / Jesús Hernández/ECF

El principal aliciente del encuentro, que se disputará a puerta cerrada en las instalaciones del Oliva Nova Golf & Sports, puede ser el debut de Fer Niño, delantero y única incorporación hasta la fecha del Elche, que aún debe sumar entre seis y ocho incorporaciones más.

El técnico argentino no podrá contar con Pedro Bigas ni Adam, ambos con problemas físicos, ni con Yago, operado a finales del pasado curso y que continúa con su proceso de recuperación. Además, Tete Morente es duda por molestias físicas, mientras que tampoco parece probable que participen todavía Sangare y Affengruber, quienes comenzaron la pretemporada el pasado lunes tras participar este verano en torneos internacionales con sus selecciones.

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Fer Niño, en su primer entrenamiento con el Elche, este miércoles

Fer Niño, en su primer entrenamiento con el Elche, este miércoles / ECF

La cantera volverá a tener un papel destacado en el amistoso, ya que Anselmi está combinando durante la preparación a jugadores del primer equipo con varios futbolistas de las categorías inferiores.

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