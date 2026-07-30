Las peñas del Elche, molestas por la no celebración del Festa d'Elx

La decisión de aplazar, aunque todo apunta a que será una cancelación para este año, la celebración del Festa d'Elx, tradicional trofeo veraniego que se disputó por primera vez en 1960 y que sirve como presentación del proyecto franjiverde ante su afición, no ha sentado bien entre parte de los seguidores ilicitanos.

Uno de los principales colectivos de aficionados del club, la Federación de Peñas del Elche, ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales en el que muestra su disconformidad con la decisión adoptada por la entidad, que excusó la ausencia del Festa por las obras que se vienen realizando en el estadio Manuel Martínez Valero, que por otra parte tampoco están cumpliendo los plazos inicialmente previstos.

"La Federación de Peñas del Elche quiere expresar públicamente su profundo malestar e incomprensión ante la decisión de no celebrar esta temporada el tradicional Trofeo Festa d'Elx", comienza el comunicado. "El Festa d'Elx no es un simple partido de pretemporada. Es parte de la historia de nuestra ciudad, del Elche y de su afición. Durante décadas ha sido una cita emblemática de las fiestas de Elche y un símbolo del sentimiento franjiverde", prosigue.

"Por ello, consideramos que su ausencia supone una pérdida para el club, para la ciudad y para todos los aficionados que año tras año han hecho de este torneo una tradición. Consideramos que el Trofeo Festa d'Elx merece ser protegido y seguir formando parte de la identidad de nuestro club", continúa con su crítica el colectivo de aficionados.

La Federación de Peñas cierra su misiva con una petición: "Esperamos que esta decisión sea reconsiderada y que el próximo verano el Festa d'Elx vuelva a ocupar el lugar que nunca debió perder". El torneo veraniego ilicitano ha sufrido una pérdida de importancia similar a la de otros que han ido desapareciendo del estío futbolístico español.

Pérdida de interés

En los últimos años, hubo dos veranos en los que no se celebró el Festa d'Elx, en 2019 por las malas condiciones del césped tras una resiembra y en 2020 por la pandemia del Covid, mientras que en 2022 se pasó al invierno debido a la variación del calendario por la disputa del Mundial en Catar.

El Elche celebra el triunfo en la pasada edición del Festa d'Elx / Jesús Hernández/ECF

La actual propiedad, encabezada por Christian Bragarnik, no ha mostrado especial interés en revitalizar este torneo desde su llegada a la cúpula directiva del club. De hecho, de los tres últimos rivales que acudieron a enfrentarse al Elche en el Festa, ninguno lo hizo militando en la máxima categoría: en 2023 el Parma estaba en la Serie B italiana, en 2024 el Levante compitió en Segunda División y el año pasado el Hércules lo hacía en Primera RFEF.

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El torneo Festa d'Elx empezó a disputarse en 1960 y ha celebrado 64 ediciones, con el Elche como el más laureado, con 28 triunfos y con la participación, en el pasado, de clubes como el Real Madrid, que tiene tres trofeos, el Barça, que cuenta con otros tres, el Benfica portugués o el Estudiantes argentino, que se llevó el de 1969 como vigente campeón del mundo.