Vuelve al Elche el niño hecho un hombre para convertirse en goleador

El 20 de junio de 2009, Fernando Niño Bejarano se despidió del fútbol en el estadio Manuel Martínez Valero, como jugador del Elche, a hombros de sus compañeros Samuel y Acciari, dando una vuelta de honor ante la que había sido su afición durante los últimos tres años y medio de su carrera.

El 29 de julio de 2026, Fernando Niño Rodríguez, que contempló desde el palco de familiares aquel emotivo momento, con apenas ocho años de edad, pero con la camiseta del equipo de su padre tatuada en el alma, se convirtió en futbolista del Elche. En el primer fichaje de la temporada 2026-2027.

Fernando Niño (padre), el día de su despedida como jugador del Elche, a hombros de Samuel y Acciari / Información

6.156 días separan ambas fechas. El tiempo que ha esperado un niño, ya convertido en hombre, para cumplir el primer sueño futbolístico que recuerda, el de vestir la misma camiseta que su padre, con el que comparte nombre, aunque no posición. El curtido central da paso a una evolución física y deportiva, a un delantero con seis centímetros de altura más que su progenitor y unas condiciones que le hicieron destacar desde bien pronto como una promesa a tener en cuenta a nivel nacional.

El fútbol lo llevaba en los genes. Las condiciones atléticas, también. Era cuestión de explotar todo ello. De saber mezclarlo. Y lo hizo en la que está considerada como una de las mejores fábricas de futbolistas del siglo actual. El Villarreal. Allí jamás jugó su padre, Fernando. Allí supieron ver las condiciones de Fer.

Trayectoria de Fer Niño hasta su fichaje por el Elche Datos por club: Fútbol base del Rota : 2011-2013

: 2011-2013 Fútbol base del Cádiz : 2013-2014

: 2013-2014 Fútbol base del Balón de Cádiz : 2014-2016

: 2014-2016 Fútbol base del Villarreal : desde 2016

: desde 2016 Villarreal B : 2020 y 2022-2023 (43 partidos y 4 goles)

: 2020 y 2022-2023 (43 partidos y 4 goles) Villarreal : 2020-2021 y 2023 (37 partidos y 10 goles)

: 2020-2021 y 2023 (37 partidos y 10 goles) Selección española sub-21 : 2021 (5 partidos y 2 goles)

: 2021 (5 partidos y 2 goles) Mallorca : 2021-2022 (25 partidos y 2 goles)

: 2021-2022 (25 partidos y 2 goles) Burgos: 2023-2026 (122 partidos y 25 goles) Datos por competición: Primera División: 48 partidos y 6 goles

48 partidos y 6 goles Segunda División : 155 partidos y 27 goles

: 155 partidos y 27 goles Copa del Rey : 15 partidos y 6 goles

: 15 partidos y 6 goles Europa League : 5 partidos y 2 goles

: 5 partidos y 2 goles Internacional sub-21 : 5 partidos y 2 goles

: 5 partidos y 2 goles Segunda RFEF: 4 partidos

El camino de Fer Niño hasta volver al que él posiblemente recuerde como su primer hogar, ya que tenía cinco años cuando su familia se mudó a la ciudad de las palmeras siguiendo la carrera profesional del padre, ha sido largo... y duro. Con dudas y altibajos. Con momentos de posible reencuentro, pues el interés del Elche no se acota a este verano sino a varios mercados anteriores. Pero ha llegado.

Siguiente paso

El niño ya es un hombre. Ahora quiere ser un goleador. En Primera División. Es el siguiente paso lógico en su evolución, que le llevó de Villarreal a Burgos. De ganar la Europa League, aunque fuera como un futbolista complementario, al frío de Segunda División. En El Plantío se ha curtido durante tres temporadas en las que sus cifras hablan, sobre todo, de regularidad.

Con 25 años, casi 26, el Elche no ficha ya a una promesa. Ficha a un futbolista centrado, con el foco en seguir hacia adelante en su carrera. Fer Niño tampoco llega a un lugar cualquiera. Sabe lo que le van a pedir. No solo que haga goles, aunque al final este dato es el principal que va a medir el rendimiento de un delantero como él. Le piden ese "algo más" que aportó Álvaro Rodríguez el curso pasado: aguantar el balón, jugar de espaldas, asociarse con compañeros, desbordar rivales. No se espera que sea un diez en nada, pero sí que no baje del siete o del ocho en todo.

Christian Bragarnik ha esperado 67 días para darle una cara nueva a Martín Anselmi y el proyecto franjiverde de la 2026-2027. La más larga para su primer fichaje desde que es propietario del Elche. Ha negociado, con el Mundial de por medio y su pasión por Argentina, para obtener el mejor precio posible. Para, quién sabe, seguir buscando rentabilidad. Cambia a Álvaro Rodríguez, que llegó tras jugar 22 partidos con el Getafe y se fue dejando un beneficio mínimo de diez millones de euros; por Fer Niño, que aterriza con 126 partidos y 23 goles en los tres últimos años con el Burgos.

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Fer Niño, en su primer entrenamiento con el Elche, este miércoles / ECF

Fer Niño representa el modelo de este Elche: invertir una parte de lo ganado para generar rendimiento y posibles plusvalías. Y, siempre que sea posible, apostar por el sentimiento de pertenencia. Aunque llevara latente más de seis mil días. Ahora, para que todo funcione, el balón tiene que entrar y el futbolista debe rendir. Ganas no le van a faltar. En Elche empezó a crecer un niño. Ahora se espera que explote un goleador.