Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis Ceuta en directoHuelga de trenesAviso amarilloMaje viuda negra NoveldaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Elche CF

Umaru, tras su doblete en el Elche-Córdoba: "Estoy viviendo un sueño"

El canterano sigue siendo la sensación franjiverde de la pretemporada

Umaru se abraza con Ali para celebrar un gol

Umaru se abraza con Ali para celebrar un gol / Jesús Hernández/ECF

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
David Marín

David Marín

Elche

Dos goles al Córdoba, para evitar una sonrojante derrota, y cuatro en total en la pretemporada franjiverde. Umaru Konare, el inesperado pichichi del Elche en verano, está aprovechando al máximo las oportunidades que le da Martín Anselmi. Vive "un sueño", según sus propias palabras. Y lo quiere alargar al máximo.

El doblete en Oliva ha llegado justo después de recibir a la primera cara nueva de la delantera del Elche 2026-2027. En este mes de julio, Umaru se ha encontrado con una situación ideal para un canterano en pretemporada: el ataque franjiverde había quedado como un solar.

Umaru celebra uno de los goles marcados al Córdoba

Umaru celebra uno de los goles marcados al Córdoba / Jesús Hernández/ECF

Sin los delanteros de la pasada temporada (Álvaro Rodríguez, André Silva y Rafa Mir) y con Adam Boayar lesionado, el '9' del verano del Elche era para él, a falta de fichajes. No en dorsal, sí en rol. De momento ha respondido con creces, tanto por el nivel de juego como por su acierto de cara a portería. Lleva cuatro dianas: una al Kaizer Chiefs, otra al Al Ain y dos al Córdoba.

Declaraciones de Umaru

"Estoy muy contento por los dos goles y ahora, a seguir trabajando", explicó Umaru tras el empate del Elche contra el Córdoba en Oliva. "Para mí estar aquí es un premio, así que salgo a pelearlas todas", agregó.

El delantero del Ilicitano, al igual que sus compañeros de la cantera, no dejan de destacar la rápida adaptación que está teniendo a la dinámica del primer equipo. "Me siento a gusto con Anselmi y los compañeros, a los del filial nos tratan muy bien, nos han dicho que no tengamos vergüenza", aseveró.

Al ser cuestionado sobre la llegada de Fer Niño, el alicantino mantuvo un tono de humildad: "No es competencia, es fichaje del primer equipo. El mío es el Ilicitano y para lo que me necesiten estaré ahí porque es un sueño jugar en Primera División".

Noticias relacionadas

Umaru celebra uno de los goles al Córdoba en el cuarto amistoso del Elche

Umaru celebra uno de los goles al Córdoba en el cuarto amistoso del Elche / ECF

Por último, expresó su felicidad por el momento que está pasando. "Estoy viviendo un sueño, es una barbaridad. Al principio me costó adaptarme al ritmo, el balón va volando, pero poco a poco voy entrando al nivel, aunque aún me queda mucho por aprender", afirmó un Umaru que destacó a su compañero de bus, el chileno Cepeda, como su principal consejero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Gran Playa de Santa Pola, cerrada al baño por la calidad del agua
  2. Primeras imágenes de Teagan Croft como Rapunzel en el live action de ‘Enredados’, la nueva película de Disney rodada en Alicante
  3. La playa más salvaje de la provincia de Alicante: dunas naturales, aguas cristalinas y miles de peces en la orilla
  4. Sin agua corriente en su casa de Alicante casi un año después de haberla comprado
  5. El Ayuntamiento de Torrevieja incumple el anuncio de regreso de la feria al Puerto en julio: la nueva previsión oficiosa es septiembre
  6. El Ayuntamiento de Alicante precinta Tambora por falta de licencia
  7. Vecinos residentes junto a la pinada de Guardamar reclaman a la Generalitat que retire miles de pinos secos ante el riesgo de incendio
  8. El Low Festival afronta su estreno en Torrevieja con hasta 19.000 espectadores el sábado y 50 artistas durante el fin de semana

Umaru, tras su doblete en el Elche-Córdoba: "Estoy viviendo un sueño"

Umaru, tras su doblete en el Elche-Córdoba: "Estoy viviendo un sueño"

Los representantes del AFA del Tomás Llácer de Alcoy, leen la moción para reclamar a Consellería más recursos

La nueva norma de la DGT para las autocaravanas: cuándo se puede dormir dentro y qué pueden prohibir los ayuntamientos

La nueva norma de la DGT para las autocaravanas: cuándo se puede dormir dentro y qué pueden prohibir los ayuntamientos

Elche refuerza su capacidad hotelera con un nuevo cuatro estrellas por cinco millones y otros cuatro proyectos turísticos

Elche refuerza su capacidad hotelera con un nuevo cuatro estrellas por cinco millones y otros cuatro proyectos turísticos

La valenciana Alma Alfonso narra en primera persona cómo está viviendo estas 72 horas desde Ceuta: "no entiendo es cómo este gobierno no hace nada"

Clamor por un autobús que conecte con el aeropuerto

Clamor por un autobús que conecte con el aeropuerto

El Ayuntamiento habilita dos nuevas parcelas privadas como aparcamiento público

El Ayuntamiento habilita dos nuevas parcelas privadas como aparcamiento público

Alcoy reclama más personal para el centro de educación especial Tomàs Llàcer y la residencia Mariola

Alcoy reclama más personal para el centro de educación especial Tomàs Llàcer y la residencia Mariola
Tracking Pixel Contents