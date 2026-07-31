Elche CF
Umaru, tras su doblete en el Elche-Córdoba: "Estoy viviendo un sueño"
El canterano sigue siendo la sensación franjiverde de la pretemporada
Dos goles al Córdoba, para evitar una sonrojante derrota, y cuatro en total en la pretemporada franjiverde. Umaru Konare, el inesperado pichichi del Elche en verano, está aprovechando al máximo las oportunidades que le da Martín Anselmi. Vive "un sueño", según sus propias palabras. Y lo quiere alargar al máximo.
El doblete en Oliva ha llegado justo después de recibir a la primera cara nueva de la delantera del Elche 2026-2027. En este mes de julio, Umaru se ha encontrado con una situación ideal para un canterano en pretemporada: el ataque franjiverde había quedado como un solar.
Sin los delanteros de la pasada temporada (Álvaro Rodríguez, André Silva y Rafa Mir) y con Adam Boayar lesionado, el '9' del verano del Elche era para él, a falta de fichajes. No en dorsal, sí en rol. De momento ha respondido con creces, tanto por el nivel de juego como por su acierto de cara a portería. Lleva cuatro dianas: una al Kaizer Chiefs, otra al Al Ain y dos al Córdoba.
Declaraciones de Umaru
"Estoy muy contento por los dos goles y ahora, a seguir trabajando", explicó Umaru tras el empate del Elche contra el Córdoba en Oliva. "Para mí estar aquí es un premio, así que salgo a pelearlas todas", agregó.
El delantero del Ilicitano, al igual que sus compañeros de la cantera, no dejan de destacar la rápida adaptación que está teniendo a la dinámica del primer equipo. "Me siento a gusto con Anselmi y los compañeros, a los del filial nos tratan muy bien, nos han dicho que no tengamos vergüenza", aseveró.
Al ser cuestionado sobre la llegada de Fer Niño, el alicantino mantuvo un tono de humildad: "No es competencia, es fichaje del primer equipo. El mío es el Ilicitano y para lo que me necesiten estaré ahí porque es un sueño jugar en Primera División".
Por último, expresó su felicidad por el momento que está pasando. "Estoy viviendo un sueño, es una barbaridad. Al principio me costó adaptarme al ritmo, el balón va volando, pero poco a poco voy entrando al nivel, aunque aún me queda mucho por aprender", afirmó un Umaru que destacó a su compañero de bus, el chileno Cepeda, como su principal consejero.
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