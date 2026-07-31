Umaru salva al Elche de Anselmi de su primer sonrojo

45 minutos para llorar y cinco para respirar. Cosas de la pretemporada, que también suelen ocurrir en competición oficial. Cosas del fútbol, un deporte capaz de cambiar dinámicas y sensaciones en apenas instantes. El Elche reaccionó para empatar (2-2) en su cuarto duelo de pretemporada al Córdoba, disputado en Oliva, tras una primera parte horrorosa aliviada después por el acierto de Umaru y cierto punto de fortuna.

El desarrollo del primer tiempo fue de esos que se resumen en cómo va cambiando una mueca gestual desde la sonrisa inicial hasta la preocupación final. Porque Martín Anselmi presentó un once teóricamente de garantías, con las novedades de Sangare, Affengruber y la única cara nueva hasta el momento, Fer Niño. Los únicos cuestionables del equipo eran el portero, Iturbe, nuevamente titular ante la baja de Dituro, que fue el mejor franjiverde, y Ali en la medular, en lugar del también renqueante Martim Neto.

El repaso del Córdoba durante los primeros 45 minutos fueron para apretar el botón del pánico... si esto fuera competición oficial. El verano diluye dudas y responsabilidades. Lo importante será estar más o menos bien el 17 de agosto y ya lanzados a partir de la cuarta o quinta jornada, a ser posible. Lo que está claro es que, en julio, la imagen del Elche todavía deja mucho que desear. Desde el primer amistoso apenas se han visto brotes verdes.

Once titular de Martín Anselmi para el Elche-Córdoba / ECF

Los andaluces se adelantaron en una acción a balón parado, un córner que llegó tras la primera intervención de Iturbe, despejando un cabezazo de Eder García. El balón voló hasta la zona exterior del área, Ghailan bajó el esférico a tierra sin oposición y le dio tiempo a dirigir un zurdazo lejos de los brazos del meta franjiverde. Justo tras el tanto, a Fer Niño le filtraron un buen balón, pero el primer fichaje de la 2026-2027 no controló bien y perdió cualquier opción real de marcar.

Lejos de reaccionar al tanto, el Córdoba fue el que se fue asentando sobre el césped de Oliva. Iván Ania le ganó la partida de ajedrez a Anselmi, con los suyos siendo mejores tanto con balón como sin balón. Iturbe tuvo que salvar un mano a mano ante Carracedo, tras una pérdida de Gonzalo Villar, pero ya no pudo evitar el segundo ante el mismo rival. La línea defensiva, plantada en la medular, vio como nadie presionaba a Ghailan, que pudo meter un balón en profundidad a Carracedo para que este marcase a placer.

Con la brecha en el marcador abierta, el Elche no fue capaz de generar peligro ante la meta de Iker Álvarez. Se echó a los brazos de Tete Morente en la banda derecha, el mejor jugador de campo de los de Anselmi. Este sacó algún centro, sin rematar. Y justo antes del entretiempo, Iturbe se tuvo que emplear nuevamente a fondo para evitar el 0-3, a tiro cercano de Percan, algo que ya hubiese sido ciertamente escandaloso.

Dos goles rápidos

Al volver, los tres "nuevos" (Sangare, Affengruber y Niño) se quedaron en la caseta para que salieran Barzic, Redondo... y Umaru. El canterano franjiverde alivió la tensión del rostro provocada por el flojo primer tiempo de los suyos en apenas dos minutos, los que tardó en igualar la contienda, primero al remachar en área pequeño un pase de Ali desde la izquierda y luego al bregarse con los centrales rivales para llevarse el balón y superar al cancerbero cordobés. A Umaru le van a traer (más) fichajes, pero tiene claro que este tiene que ser su verano.

Chust defiende a Carracedo, autor del segundo tanto del Córdoba / CCF

La suerte siguió sonriendo al Elche y dando la espalda al Córdoba con la lesión de Jacobo, después de que Ania cambiara a todo su equipo y se quedara sin jugadores de campo disponibles para reemplazar al jugador caído. Los andaluces solicitaron recuperar a algún jugador sustituido, pero el árbitro no dio luz verde a la petición, pese al carácter amistoso del duelo. La solución acabó siendo colocar a Arévalo, portero del filial cordobés, como delantero, a lo Molina con la selección española de Clemente en la década de los noventa.

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La incertidumbre provocada por esta acción y el carrusel de cambios echó kilos de plomo al ritmo de partido, con un Elche que no fue capaz, en este aspecto, de aprovechar el subidón provocado por los dos goles de Umaru. Cosas también del verano que luego en otoño variarán, cuando remontadas de este tipo insuflen adrenalina en las venas. No pasó en Oliva, quedando la cosa en unas nuevas tablas, las terceras consecutivas en pretemporada para el proyecto de Anselmi, que al menos se salvó de su primer sonrojo gracias a Umaru.