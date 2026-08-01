Iturbe sale al rescate del Elche

Después de pasar una temporada en el ostracismo, es habitual empezar a reconsiderar cosas. Lejos de eso, Alejandro Iturbe se está mostrando ambicioso como el que más durante la actual pretemporada y está supliendo a las mil maravillas al teórico guardameta titular, Matías Dituro. Consciente de que puede ser una gran oportunidad, el portero madrileño está salvaguardando la portería franjiverde y evitando, en algunos casos, recibir más tantos en los duelos amistosos. A día de hoy el club solo dispone de dos porteros en el primer equipo y hasta que se pueda cerrar la llegada de uno más, Iturbe está dándolo todo para tener más presencia sobre el verde semana tras semana en la competición oficial.

Ante el Córdoba no tuvo los titulares y la explosión que tuvo Umaru con los dos tantos, pero fue crucial para que el Elche pudiese cerrar el cuarto encuentro de preparación con empate. Cuando el marcador reflejaba un 1-0 favorable al conjunto andaluz, Iturbe se hizo grande y evitó un mano a mano con Carracedo. Más tarde, al filo del descanso, volvió a evitar un remate cercano que hubiese sido el 0-3 momentáneo. Acciones decisivas que, a lo largo de una temporada, terminan dando puntos y en algunas ocasiones pueden suponer una salvación o un descenso.

Durante la temporada pasada desde el club se defendió que el grupo conseguido y la unidad que había fue en parte también gracias a Iturbe. Sin minutos sobre el verde, el canterano del Atlético de Madrid fue una figura importante dentro del vestuario durante el día a día.

Owen Bosch, Alejandro Iturbe y Matías Dituro, durante un entrenamiento de la pasada pretemporada. / ECF

La alternancia en la portería entre Iñaki Peña y Dituro hizo imposible que Iturbe disputase minutos y su contador se quedó a cero durante la competición oficial, sin embargo, es uno de los pocos futbolistas con contrato largo. Junto a él, tienen asegurada su permanencia en el club hasta 2029 Víctor Chust, Abiel Osorio y Gonzalo Villar.

La idea del club es poder adquirir a otro portero durante este mercado estival, pero, mientras tanto, hay que tirar hacia delante con lo que hay disponible y ahí es donde se le abre la ventana a Iturbe. Quedan poco más de dos semanas para debutar en Riazor y la plantilla sigue sin estar completa con vacíos en varias demarcaciones del juego. Fer Niño estrenó el apartado de las caras nuevas y tras el delantero se espera que lleguen más refuerzos. Son días intensos en las oficinas del Martínez Valero y hasta el último minuto de mercado todo puede pasar, solo hay que ver el historial más reciente.

Germán Valera

No pudo pasar del empate el Elche ante el Córdoba, pero, poco a poco, los jugadores están empezando a adaptarse al nuevo entrenador y a sus nuevas ideas. Tras el partido, Germán Valera compareció para los medios del club y reconoció no haber empezado de la mejor manera el cuarto amistoso. "Hemos salido al partido un poquito mal, pero al final estamos probando cosas nuevas y adaptándonos al nuevo sistema. Creo que el equipo ha reaccionado bien, en el descanso hemos ajustado un par de cosas y se ha visto que hemos metido dos goles muy rápido. Esto consiste en coger ritmo y sumar sensaciones".

Sobre la figura de Martín Anselmi, el carrilero izquierdo del Elche ha sido claro y solo ha pronunciado palabras positivas. "La verdad que muy bien, el equipo está con él y nos gusta mucho su idea, es cierto que nos estamos adaptando aún. Queda una semana para seguir entrenando cosas, las cargas son más exigentes y estamos cogiendo ritmo con muchas sensaciones".

"Ya lo conocía, sabemos que es un delantero que nos va a dar muchísimas cosas, va a ver que lo vamos a acoger como si llevara aquí mucho tiempo. El bien suyo es el bien nuestro también", opinaba Germán Valera sobre la llegada de Fer Niño a la entidad franjiverde.

El gran nombre de esta pretemporada está siendo el de Umaru. El canterano suma cuatro tantos en cuatro partidos y fue el gran culpable de que el Elche no cayese ante el Córdoba. Sobre él, Germán Valera ha desvelado que está muy feliz y que sus goles son la recompensa a todo el trabajo que realiza.

"Vamos a tener una unión como la que tuvimos el año pasado, el equipo está con muchas ganas y le vamos a devolver a la afición toda la confianza que nos da siempre", respondía Germán Valera tras ser preguntado sobre la afición, que, una temporada más, acompañará al equipo incansablemente.