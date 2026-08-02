El Elche sigue en busca de los 25 goles

En los equipos "vendedores" cada verano es un reto. Las direcciones deportivas, junto a las directivas, deben confeccionar plantillas acordes al objetivo marcado, pero deben hacerlo con un trasvase tremendo de futbolistas, tanto en salidas como en llegadas. Los jugadores que sobresalen suelen apuntar a cotas más altas para poder disputar competición europea o, también, para echarse más dinero al bolsillo. Es la ley del fútbol y ante esto se deben enfrentar equipos como el Elche, que ha visto cómo durante este verano figuras clave de la talla de Aleix Febas, Álvaro Rodríguez, André Silva o Léo Petrot han optado por tomar caminos diferentes. Ante esto solo se puede trabajar y buscar alternativas apetecibles en el mercado.

En lo que respecta a los intereses franjiverdes, esta fuga de talento se ha incrementado en la delantera. La temporada 2025/2026 se convirtió en un curso de ensueño con la cifra goleadora más alta de la historia del club en Primera División. Los 49 tantos en 38 partidos marcaron un hito para la entidad superando los 45 de la temporada 1976/1977 o los 40 del curso 2021/2022. A las órdenes de Eder Sarabia, el Elche consiguió asentarse en la élite del fútbol español con un fútbol vistoso y vio puerta, quizás, más de lo esperado. Ya forman parte del recuerdo las goleadas por 3 a 0 al Girona, 4-0 al Rayo Vallecano o la trepidante victoria por 3 a 2 ante el Atlético de Madrid en el Martínez Valero.

David Affengruber, Germán Valera, Pedro Bigas, Víctor Chust, Aleix Febas, Marc Aguado, Martim Neto, Álvaro Rodríguez, André Silva, Rafa Mir, Adrià Pedrosa, Diang, John Chetauya, Tete Morente, Rodri Mendoza, Héctor Fort, Gonzalo Villar, Lucas Cepeda y Adam Boayar tienen una cosa en común y es que todos ellos vieron puerta en liga la temporada pasada. Un total de 49 tantos repartidos entre 19 futbolistas.

André Silva, Álvaro Rodríguez y Rafa Mir, durante distintos momentos de esta temporada con el Elche. / ECF / EFE

El peso de los goles recayó, como no podía ser de otra forma, en los tres delanteros. Con sus respectivas temporadas, Rafa Mir, Álvaro Rodríguez y André Silva sumaron 25 tantos para el club. Gran parte de la culpa de que el Elche siga en la élite otro año más la tienen sus goles, destacando por encima de todos el del charrúa en Montilivi. Sus temporadas fueron radicalmente diferentes, mientras que uno destacaba al arranque del curso y otro consiguió su pico de forma en el último tramo de la temporada, el tercero acumuló más de cuatro meses sin ver puerta, pero terminó siendo el máximo goleador.

El que más dinero dejó en las arcas fue Álvaro Rodríguez. Durante la temporada creció de una forma brutal y se convirtió en el delantero preferido de Eder Sarabia y de la afición. Las bajas del resto de delanteros le beneficiaron y se erigió como un salvador para el conjunto franjiverde dándole la permanencia en la gran final de Girona. Estrenarse como goleador le costó y fue el que menos tantos sumó de los tres, pero terminó contribuyendo también con cinco asistencias. Su traspaso supuso el más alto de la historia del Elche, pero ingresó menos dinero al compartir los derechos con el Real Madrid.

Uno que optó por volver a casa fue André Silva. Llegó a la ciudad de las palmeras la temporada pasada como el gran bombazo del verano y pese a tener un rendimiento un poco irregular, se convirtió en el máximo goleador del club. Firmó un año de contrato y en el momento en el que este expiró tomó la decisión de volver a su club de origen, el Oporto. En lo que respecta a Rafa Mir, el delantero explotó en las primeras jornadas, pero luego su rendimiento cayó y los problemas físicos tampoco le ayudaron. Su último gol fue ante el Mallorca el 21 de marzo.

Ahora hay que mirar hacia delante y los tres delanteros ya han quedado en el recuerdo. A día de hoy el Elche solo cuenta con Fer Niño como delantero del primer equipo, pese a que Umaru está llamando a la puerta esta pretemporada con cuatro goles en cuatro partidos. Hasta en siete ocasiones vio portería el delantero balear la temporada pasada con el Burgos, erigiéndose como uno de los delanteros más prometedores de la Segunda División. Está por ver cómo se adaptará a Primera y, sobre todo, a lo que pide Martín Anselmi a sus futbolistas.

Hacen falta refuerzos, sobre todo en la delantera. El vacío que hay en la posición de nueve es grande y hacen falta referencias que pongan la guinda al pastel con goles. Si todo sigue lo previsto, el fútbol por parte del combinado franjiverde seguirá siendo vistoso y controlará el juego en el campo rival, por lo que se antoja necesario tener buenas figuras arriba que acompañen al juego con goles. La irrupción de Umaru está siendo una dosis de ilusión para la afición ilicitana, pero el delantero ya ha avisado que su equipo es el Ilicitano, eso sí, está a la entera disposición de Anselmi para cuando lo crea oportuno.