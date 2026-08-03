Elche CF
Bigas y Yago de Santiago siguen sin debutar en la pretemporada del Elche... a dos semanas del debut liguero
El canterano Adam Boayar tampoco ha tenido minutos por una lesión en el cuádriceps, mientras que Abiel Osorio sigue sin llegar a España por "problemas burocráticos"
EFE
Los jugadores del Elche Pedro Bigas y Yago de Santiago no han disputado ningún minuto en los cuatro partidos disputados por su equipo en la presente pretemporada al acusar problemas físicos durante la fase de preparación. El veterano central, de 36 años, sufrió una lesión muscular durante las primeras semanas de trabajo, mientras que el extremo gallego continúa recuperándose de una artroscopia que se realizó en su rodilla a finales del mes de mayo.
Además de estos dos jugadores, el delantero canterano Adam Boayar tampoco ha participado en los compromisos amistosos por una lesión en el cuádriceps. Otro de los futbolistas que está en la enfermería es el portero Matías Dituro por una lesión en el hombro. El guardameta argentino se lesionó en un lance del primer amistoso de la pretemporada y desde entonces no ha vuelto a competir con el equipo en los tres amistosos siguientes.
El club ilicitano no ha informado de forma oficial de las lesiones de sus jugadores ni del tiempo de convalecencia, por lo que se desconoce si estarán en condiciones de entrar en la convocatoria para el primer partido de LaLiga ante el Deportivo de La Coruña. Tampoco se ha ejercitado ni disputado ni un solo minuto con el Elche el delantero Abiel Osorio, fichado en el pasado mercado de invierno. El argentino era, en teoría, el primer refuerzo del club para la próxima temporada, pero ni siquiera ha viajado aún a Elche, según fuentes de la entidad, por problemas burocráticos relacionados con su visado.
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